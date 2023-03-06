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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات هاتشباك شبابية تحت 80 ألف جنيه

سيارات هاتشباك مستعملة
سيارات هاتشباك مستعملة للبيع

السيارات الآن ضرورة بالنسبة للكثير من المواطنين وخصوصا الشباب، ولكن في ظل زيادة أسعار السيارات أصبح شراء سيارة جديدة من الأمور الصعبة، خصوصا أن أسعار السيارات الجديدة غير مستقرة، وبالتالي يتواجد داخل السوق المصري للمستعمل أنواع مختلفة من السيارات ومنها فئة الهاتشباك، ومن هنا يمكن للمواطنين اختيار السيارة الأنسب لهم منها، والتي تناسب دخولهم الشهرية .

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يقدم موقع صدى البلد 5 سيارات مستعملة أسعارها أقل من 80 ألف جنيه :

1- رينو 21 موديل 1990

قامت سيارة رينو 21 مويدل 1990 بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتستمد قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتقدم السيارة للبيع باللون الأزرق، وبها ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية حتي شهر 8 القادم من العام الجاري.

رينو 21 موديل 1990

سعر سيارة رينو 21 مويدل 1990 المستعملة 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- شيفروليه سبرنت موديل 1986

تمتلك سيارة شيفروليه سبرنت موديل 1986 ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وبها مرحك سعة 1300 سي سي.

 شيفروليه سبرنت موديل 1986

تباع سيارة شيفروليه سبرنت موديل 1986 في سوق السيارات بـ 43 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- دايو زاز مويدل 2004

تقدم سيارة دايو زاز مويدل 2004 للبيع باللون الأزرق، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، مزود بناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بها دهانات داخلية أو خارجية.

دايو زاز مويدل 2004

يصل سعر سيارة دايو زاز مويدل 2004 في سوق المستعمل الي 46 ألف جينه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- تويوتا ستارليت موديل 1990

تويوتا ستارليت موديل 1990 بها محرك سعة 1500 سي سي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال.

تويوتا ستارليت موديل 1990

تعرض  تويوتا ستارليت موديل 1990 للبيع بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- اوبل كورسا موديل 1995

سعة محرك سيارة اوبل كورسا موديل 1995 تصل الي 1300 سي سي، وتقدم للبيع باللون النبيتي، وقامت كورسا بقطع مسافة 180 ألف/كم، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة عامين.

تويوتا ستارليت موديل 1990

تأتي سيارة اوبل كورسا موديل 1995 للبيع بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

 

أسعار السيارات المستعملة سيارات مستعملة رينو 21 1990 شيفروليه سبرنت 1986 دايو زاز 2004 تويوتا ستارليت 1990

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