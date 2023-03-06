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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيديو مؤثر.. وفاة لاعب شاب إثر إصابته بنوبة قلبية في كوت ديفوار

صدى البلد

تُوفي مصطفى سيلا لاعب فريق راسينج كلوب دي أبيدجان الإيفواري، عن عمر يناهز 21 عامًا، بعد إصابته بنوبة قلبية.

وخلال مباراة راسينج كلوب ضد سول في دوري كوت ديفوار، سقط مصطفى سيلا على الأرض، حيث أُصيب بنوبة قلبية.

وظهر في مقطع فيديو، سيلا، يتراجع عدة خطوات إلى الوراء، قبل أن يفقد توازنه، ويسقط بالقرب من دائرة المنتصف.

ونُقل سيلا إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة في الطريق، ليتوفى عن عمر يناهز 21 عامًا.

وأضاف نادي آر سي أبيدجان في بيان نُشر على صفحتهم على تويتر: "توفي مدافعنا مصطفى سيلا هذا المساء إثر وعكة في الملعب خلال مباراتنا ضد سول. الإدارة ترسل تعازيها الخالصة إلى العائلة".

على موقع فيسبوك ، أشاد الاتحاد الإيفواري لكرة القدم ، حيث جاء في منشور: يأسف رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم ولجنته التنفيذية لإعلان وفاة اللاعب مصطفى سيلا الظهير الأيسر لنادي أبيدجان ، يوم الأحد ، مارس. 5 ، 2023 ، بعد السقوط على ملعب روبرت شامبرو ، خلال المباراة. بعد نقله على وجه السرعة إلى مركز المستشفى ، استسلم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا للأسف بسبب نوبة قلبية".

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