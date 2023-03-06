بتخفيض 25%.. وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الجيزة يفتتحون معرضا للسلع والمنتجات الغذائية

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذي تنظمه وزارة الزراعة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

كما حضر الافتتاح د علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وبعض قيادات الوزارتين والمحافظة، حيث يقام المعرض تحت شعار : "من خير مزارعنا لأهالينا".

وعقب الافتتاح صرح "القصير" بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين وكذلك مستلزمات شهر رمضان المبارك بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضا، على رأسها الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف القصير ان الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزرات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وأكد وزير الزراعة أنه لا يوجد أي عجز في السلع مناشدا المواطنين عدم التكالب على الشراء، وتخزين السلع حتى لا يستغل ذلك بعض التجار الجشعين.

كما أكد أن الدولة المصرية تحاول تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحمل الجانب الأكبر من فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وتفقد وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الجيزة أيضا معرض التمور المقام حاليا بالحديقة.

الجدير بالذكر أن معرض اهلا رمضان المقام حاليا في حديقة الأورمان بالجيزة والذي تنظمه وزارة الزراعة يضم كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، والمعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم .