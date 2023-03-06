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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب بالإمارات اليوم الاثنين 6 مارس 2023

صدى البلد

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم، الاثنين ، 6مارس 2023، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإماراتى والدولار الأمريكي.

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أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين 


تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الامارات اليوم الاثنين مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 24  نحو 230.2 درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 22 نحو 211 درهم إماراتى  

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 21 نحو  201.50 درهم إماراتى .


أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 18 نحو  172.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 14 نحو  134.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 12 نحو 115 درهم إماراتى  

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين لـ الأوقية نحو 7162درهم إماراتى

أسعار الذهب في الاماراتى اليوم الاثنين لـ الجنيه الذهب (1612درهم إماراتى ) .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين لـ الكيلو (230.286 درهم إماراتى) .

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإماراتى:


تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الدرهم الاماراتى عيار 18 الجنيه الذهب عيار 21

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