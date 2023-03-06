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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. نائبة بالكونجرس تطالب بإدراج منظمة أمريكية على قوائم الإرهاب

صدى البلد

قالت النائبة الأمريكية مارجوري تيلور جرين، اليوم، إنها ستقدم مشروع قرار بالكونجرس لإعلان منظمة "أنتيفا" منظمة إرهابية، بعد أن ألقت باللوم على الجماعة في الاحتجاجات ضد منشأة تدريب للشرطة في أتلانتا.

وكتبت جرين على موقع تويتر اليوم ، "أنتيفا إرهابيون داخليون وأنا سأقدم قراري لإعلانهم رسميا منظمة إرهابية يوم الثلاثاء". حسبما ذكر موقع"ذا هيل".

كانت مجموعة تقدمية تسمى "Stop Cop City" قامت بالاحتجاج على منشأة التدريب الجديدة التي يتم بناؤها في الأجزاء المشجرة من أتلانتا منذ الإعلان عن خططها، بحجة أنها ستعزز عسكرة الشرطة وقد تؤدي إلى مخاوف بيئية.

وأفادت قناة "فوكس نيوز"، بأن المنشأة كانت مغلقة بعد إشعال النار في مركبة بناء واحدة على الأقل وسط الاحتجاجات الأخيرة أمس الأحد.

وألقت مارجوري غرين باللوم على منظمة أنتيفا اليسارية المتطرفة، رغم أنها لم تقدم أي دليل على أن أنتيفا كانت وراء الاحتجاجات يوم الأحد.

وأضافت النائبة الأمريكية: "هذا إرهاب داخلي، تم التخطيط له لأسابيع وتم الإعلان عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، أنتيفا شيوعيين نصبوا أنفسهم وينظمون باستمرار لمهاجمة حكومتنا مرارًا وتكرارًا، يجب أخذها على محمل الجد وعدم التسامح معها بعد الآن".

الإرهاب قوائم الإرهاب النائبة الأمريكية أنتيفا

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