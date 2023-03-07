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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضحية الشهامة.. محمد تدخل للدفاع عن زميله فلقي مصرعه بالقليوبية.. وترك زوجته وطفله الرضيع.. والجنايات تحيل أوراق المتهمين لفضيلة المفتي.. القصة الكاملة

المجنى عليه
المجنى عليه

لم يتوقع محمد يحيى 21 سنة جزار، أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية وأن شهامته سوف تقوده إلى طريق الموت والهلاك حيث لقي مصرعه بعد قيام 3 أشخاص بإطلاق الرصاص عليه بعد أن تدخل للدفاع عن زميله خلال حضورهما أحد الأفراح بقرية، المنشأة الصغرى دائرة مركز شرطة كفر شكر في القليوبية.

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لقي مصرعه بعد شهرين من ميلاد طفله

محمد لم يفرح بمولوده الأول حيث لقى مصرعه بعد مرور شهرين فقد على ميلاد طفله ليترك زوجته وطفله يواجهان متاعب الحياة ، فيما قالت أسرته أن محمد راح ضحية القتل بوابل من الطلقات النارية من جانب 3 متهمين خلال دفاعه عن صديقه إثر خلاف نشب بين المجني عليه الثاني والمتهمين في حفل عرس، مشيرين إلى أن المجني عليه الأول القتيل كان محبوبا من الجميع وسيرته طيبة ، فيما سيطرت حالة حزن بين أهالي القرية كون المجني عليه كانت تجمعه علاقات طيبة بالأهالي.

 

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

فيما كشفت التحقيقات مصرع الشاب محمد يحيى، 21 سنة، جزار، بطلق نارى بالصدر، وإصابة صديقه، 22 سنة، جزار ، كما تبين قيام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري صوبه وصوب المجني عليه المتوفي بمعاونة شخصين آخرين، لسابق خلاف بين المجني عليه الأول والمتهم الثاني حول دراجة بخارية وأثناء إنهاء الخلاف أطلق المتهم الأول أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه الأول وإصابة المجني عليه الثاني.

 

إحالة المتهمين إلى فضيلة المفتى

من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق المتهمين الأول والثاني بواقعة قتل شخص خلال تواجده في حفل زفاف ودفاعه عن صديقه بقرية المنشأة الصغرى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفاه، مع استمرار حبس المتهم الثالث، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين "طلعت. ع. م"، و"مصطفى. م. م"، و"محمد. م. م"، قتلوا المجني عليه "محمد. ي. م"، 21 سنة، جزار، بأن توجهوا صوب المكان الذي أيقنوا تواجده بها، وما إن وصلوا للمكان وظفروا بالمجني عليه، قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته صوب المجني عليه، فأحدث إصابته بالرأس والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بموقع الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة، أنه في ذات الزمان والمكان، شرع المتهمون في قتل المجني عليه "ر. إ. ا"، 22 سنة، جزار، حال تواجده رفقة المجني عليه الأول، إلا أنه حال ذلك لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر تستعمل على نفس السلاح دون أن يكون مرخصا لهم بذلك.

 

تحريات المباحث حول الواقعة

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه لقي مصرعه على يد 3 متهمين دون وجه حق، حيث إنهم تعدوا عليه بالضرب وقتلوه وتعمدوا تتبعه من قرية المنشأة الكبرى حتى منزله حيث قتلوه هناك، حيث إنه كان يدافع عن أحد الأشخاص الذين أرادوا قتله، ومنعهم من إنهاء حياة شخص آخر يدعى "حسن"، لذلك عزموا النية على إنهاء حياته وأعدوا أجهزة نارية لذلك.
وتتبع المتهمين سير المجني عليه ثم أطلقوا أعيرة نارية صوبه وقتلوه أمام منزله في قرية المنشأة الصغرى، كما أنهم لم يكتفوا بذلك بل عندما سقط الضحية قتيلا على الأرض أطلقوا عليه أعيرة نارية مرة أخرى للتأكد من وفاته.

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النهاية المأساوية كفر شكر جنايات بنها القليوبية مركز شرطة كفر شكر محافظة القليوبية

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