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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة لرونالدو.. خالد الغندور يعلق على وقوع الزمالك مع النصر بالبطولة العربية

صدى البلد

نشر الاعلامي خالد الغندور صورة لكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عبر حسابه الشخصي فيس بوك ،  بعد إعلان قرعة البطولة العربية .

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان” 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، التي جرى سحبها مساء اليوم، عن مواجهة قوية بين الزمالك والنصر السعودي.

وأوقعت القرعة فريق الزمالك ممثل مصر، في المجموعة الثالثة رفقة النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو.

وأسفرت قرعة الدور الثاني “ دور المجموعات” عن الآتي:

المجموعة الأولى: الترجي التونسي - اتحاد جدة السعودي - الشرطة العراقي - فريق متأهل من الدور الأول

المجموعة الثانية: الوداد المغربي - الهلال السعودي - السد القطري - فريق متأهل من الدور الأول

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري - النصر السعودي - فريقان متأهلان من الدور الأول

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شباب بلوزداد الجزائري - فريقان متأهلان من الدور الأول

وأوقعت القرعة فريق طلائع الجيش ممُثل مصر، في مواجهة أهلي طرابلس الليبي في الدور الأول.

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