ب160 جنيها الكيلو والعقوبة حبس سنة.. القصة الكاملة لبيع لحوم أحصنة للمواطنين بالدقهلية

أثيرت حالة من الجدل بمحافظة الدقهلية خاصة في مدينة المنصورة، خلال الأيام الماضية، عقب الإعلان عن ضبط شخص يبيع لحوم أحصنة للمواطنين، وبلغ سعر الكيلو 160 جنيه.

وقعة ذبح الأحصنة

بيع لحوم أحصنة بالدقهلية

قامت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، بضبط شخص أجنبي، لقيامه بـذبح حصانين تمهيدًا لطرح لحومهما للبيع على أنها لحوم ماشية، في قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة.

وتداول رواد مواقع التواصل صور واقعة ذبح الأحصنة بمدينة المنصورة، أثناء ضبط المتهم بارتكاب تلك الواقعة، ونالت تلك الصور أهتمام كبير من قبل المواطنين.

وقاد تلك الحملة السيد دايرة وكيل الوزارة يرافقه، علي حسن مدير الرقابة التجارية، وعطية مصطفي رئيس الرقابة التجارية، ولجنة من الوحدة المحلية بقرية برق العز، ومأمور الضبط بمديرية التموين، ورئيس فرع حماية المستهلك ومفتش التموين وقوة من شرطة مباحث التموين.

وضبطت الحملة اللحوم التي جرى ذبحها فضلًا عن رأسي الحصانين، وجرى التحفظ عليها بواسطة الجهات المختصة، وتعيين حراسة على موقع ذبح الحصانين بواسطة الشرطة.

عقوبة بيع لحوم الأحصنة

وفي صدد ذلك، قالت الدكتورة شيرين زكي، وكيل نقابة البيطريين، أن واقعة ذبح الأحصنة بالمنصورة تمهيدًا لبيعها للمواطنين على أنها لحم ماشية، هي استمرار لمسلسل الغش الغذائي الذي نعاني منه من قبل بعض التجار الخارجين عن القانون، لذلك يجب وضع تشريعات قوانين وتغليظ العقوبات التي تخص هذا النهج.

وأكدت زكي – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن واقعة ذبح الأحصنة كان المتهم بها أجنبي، وهذه ليست الوقعة الأولى حيث أنه تم ضبط أثنين جزارين في محافظة قنا قاموا بذبح الحمير بهدف بيعها للمواطنين على أنه لحوم ماشية، وتم الحكم عليهم بعام سجن و 10 ألاف جنيه غرامة، وهذا أقصى عقوبة، لذلك يجب أن نغلظ تلك العقوبت.

واختتمت زكي، أن كل ما نعاني منة من الغش الغذائي عقوبتها غير رادعة ولا تتناسب مع العصر الحالي، فأغلب تلك الوقائع بعد ضبطها تكون الحيونات المستخدمة مريضة، فمصر لا يوجد بها تشريعات لبيع لحوم الفصيلة الخيلية، وهذا يعاقب عليه القنون، بصدد قانون رقم (53) لسنة 1966، الصادر بشأنة قرار وزاري رقم (517) لسنة 1986، وأشارت الي أن الغش باللحم الخيل قد يكون خيل ضعيف ومريض وقد يكون لها اضرار كبيرة مثل الميكروبات والامراض التي تنتقل من اللحوم الي المستهلك.

مواصفات لحوم الأحصنة

لحم لون داكن مائل إلى اللون الأزرق.

نسبة الأليف بها عالية.

تحتوي لحم الخيول على نسبة النشا الحيوانية العالية والذي يتحول الي جلوكوز ونجدها لحم سكري طعمه .

يتميز دهن الحصان بانه يكون لون النحاسي وسهلة الذوبان وتكون طبقة زيت .

شوربة الخيول بها كميات زيوت عالية ورائحتها نفاذه ونفس رائحة الحصان بالاستطبلات.

وقعة ذبح الأحصنة

مقبرة الحمير بالفيوم

وفي ذلك النهج، عثر أهالي إحدى القرى بمحافظة الفيوم منذ شهر تقريبًا على أكثر من 100 حمار مذبوح وملقاة هياكلها في منطقة الحامول بمحيط محمية وادي الريان.

وتعد تلك الواقعة هي الثالثة من نوعها، والتي يتم تداولها أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن جميع الهياكل العظمية لتلك الحمير كانت مذبوحة من قبل بعض المجهولين، وكان البعض منهم مسلوخ جلدها أيضًا، فهل تأكل إحدى قرى محافظة الفيوم لحم الحمير دون علم.

وأكد الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنهم رصدوا استغاثات من المواطنين بوجود مقبرة للحمير في أطراف المحافظة، مشيرا إلى أنه بفحص المقبرة تبين وجود هياكل كاملة للحمير منزوعة الجلد.

وأضاف التوني، أن هناك لجنة تم تشكيلها، ورجحت أن ذبح الحمير لاستخدام جلودها وليس لبيع اللحوم، مؤكدا استخدام جلود الحمير في استخراج العقاقير الطبيية وتصديرها لعدد من الدول الفقيرة.

واختتم التوني، إن محافظ الفيوم وجه بحملات على محلات اللحوم والمجازر للتأكد من عدم وجود لحوم للحمير.