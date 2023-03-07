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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. القضاء يحاكم أبواق الإخوان من الهاربين للخارج

صدى البلد

تواصل  دائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  اليوم محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـاللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان. 

 كشف أمر الإحالة أن كلا من حمزة سعد زوبع، و16 آخرين وفي غضون الفترة من 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر ونشر أخبار كاذبة.

الهارب حمزة زوبع جماعة الإخوان محكمة جنايات الارهاب

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