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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: طرحت فكرة بيع منتجات "أهلا رمضان" أونلاين والتموين المسئولة عن التنفيذ

اهلا رمضان
اهلا رمضان

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن معارض "أهلا رمضان" والتي تنتشر في الكثير من المحافظات على مستوى الجمهورية وفر الكثير من الخدمات والسلع عن المواطنين، مشيرا إلى أنه يتواجد في 18 محافظة، وقدم الكثير من العروض بتخفيضات كبيرة في الأسعار.

وأوضح "محسب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن منافذ بيع منتجات أهلا رمضان تشهد زحام غير عادي وشديد خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، مفيدا بأنه طرح فكرة تصميم "ابلكيشن" أهلا رمضان لتوصيل المنتجات للمواطنين والتوفير عليهم.

وتابع: "أننا الآن في عصر الإنترنت وهناك الكثير من التطبيقات وممكن الاستفادة منها"، منوهًا بأن وزارة التموين هي المسئولة عن إطلاق "ابلكيشن" أهلا رمضان، وأن هناك الكثير من عاملي التوصيل من الممكن أن يستفيدوا من هذا، والعمل من خلال وزارة التموين عبر "أهلا رمضان".

وأوضح أن الحكومة تعمل على التخفيف والتوفير للمواطنين، وإطلاق التطبيق الخاص بمعرض "أهلا رمضان" سيخفف على المواطنين.

أيمن محسب اهلا رمضان حديث القاهرة شهر رمضان ابلكيشن وزارة التموين

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