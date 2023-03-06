مصطفى شعبان يشوق جمهوره لمسلسل بابا المجال

نشر الفنان مصطفي شعبان البرومو الرسمي لبابا المجال من خلال حسابه الشخصي انستجرام .



وعلق مصطفي شعبان قائلا :" اخرك علي قده بس مافيش حد قده وفي كارنا مافيش مقارنة".



يواصل حاليا أبطال مسلسل بابا المجال تصوير مشاهد العمل والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان وباسم سمرة ورياض الخولي استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2023.

ويبدو أن المسلسل سوف يشهد الكثير من المشاهد الصعبة، والتى احتاجت لتحضيرات كثيرة ، وذلك بعد انتشار فيديو على صفحات السوشيال ميديا من كواليس التصوير ، وظهر فيه الفنان رياض الخولى وهو يضع ثعابين ضخمة علي يديه وبجانبه أحد المتخصصين في التعامل مع هذه الثعابين لينتفض باسم سمرة المتواجد داخل اللوكيشن ويضع هو الآخر ثعابين على يديه.