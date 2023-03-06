اطمنوا.. رسالة نارية من عمرو أديب للمصريين بالخارج

رصد الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، ما أثير بشأن مطالب بتحصيل نسبة من رواتب المصريين في الخارج.



وقال عمرو أديب، إن :"قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن، بعد تصريحات بهاء أبو شقة الأخيرة بتحصيل نسبة من رواتب المصريين في الخارج".

وأضاف عمرو أديب، أن هذا الأمر آثار الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا،ولابد من التحقق من هذا التصريح.

ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمصريين في الخارج، قائلا:"بالبلدي كده محدش هيقدر يقرب من فلوسكم، ومافيش حد هياخد قرش من رزقك و اطمأنوا".