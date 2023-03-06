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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اطمنوا.. رسالة نارية من عمرو أديب للمصريين بالخارج

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

رصد الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، ما أثير بشأن مطالب بتحصيل نسبة من رواتب المصريين في الخارج.

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اتقوا الله وروحوا الشغل.. عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ الموظفين.. فيديو


وقال عمرو أديب، إن :"قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن، بعد تصريحات بهاء أبو شقة الأخيرة بتحصيل نسبة من رواتب المصريين في الخارج".

وأضاف عمرو أديب، أن هذا الأمر آثار الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا،ولابد من التحقق من هذا التصريح.

ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمصريين في الخارج، قائلا:"بالبلدي كده محدش هيقدر يقرب من فلوسكم، ومافيش حد هياخد قرش من رزقك و اطمأنوا".

 

عمرو أديب رواتب المصريين بالخارج اخبار المصريين بالخارج اخبار التوك شو بهاء أبو شقة

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