هروب لاعبين وإهدار مال عام.. مفاجآت بالجملة في النادي الإسماعيلي| تفاصيل

قال أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن النادي خلال السنوات الماضية يعتبر أحد ضحايا نظام الكرة الجديد.

وأضاف أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما يحدث في النادي حاليا عبارة عن تراكمات سنوات سابقة.. والنادي يعمل بدون أي دعم، و لابد أن يتطور لمواكبة العصر".

وأوضح: "النادي وصل لمرحلة عدم وجود فلوس، واللاعبين يطالبون بمستحقاتهم وأصبح هناك نوع من الثقة المفقودة، لذلك النادي يحاول توفير الأموال اللازمة للاعبين".

واسترسل أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي،: "الثقة مفقودة بين النادي الإسماعيلي واللاعبين بسبب تأخر الرواتب"، مضيفا: "النادي يعاني من إهدار المال العام خلال السنوات الماضية".

وتابع أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي،: "المهندس إبراهيم عثمان ترك 55 مليون جنيه في خزينة النادي الإسماعيلي"، مؤكدا: "النادي الاسماعيلي نادي شعبي وله قاعدة جماهيرية".

وأكمل أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي،: "هناك لاعبين تجاوز عقود رعايتهم 6 مليون جنيه وهو أمر مبالغ فيه"، مؤكدا: "مجلس إدارة النادي الحالي لا يمتلك أموال، والنادي لا يوجد به أموال، وأموال رعاية النادي استنفدت من قبل مجلس يحيي الكومي".

عدم نزول اللاعبين

ولفت: "النادي الإسماعيلي كان يوجد به أموال ولكن صرفت في السابق من مجالس إدارات بطريقة تمثل إهدار المال العام"، موضحا: "عدم نزول اللاعبين في النادي للتمرين معناه هروب وهو أمر مرفوض".

وكشف أن مجلس الإدارة قرر خصم 10% من اللاعبين لامتناعهم عن الحضور للتدريب والتدعيم بالشباب، وهناك من يحرض لاعبي النادي على عدم النزل للتدريب، مؤكدا: "اللاعبون في النادي الإسماعيلي لهم كل الاحترام والتقدير".