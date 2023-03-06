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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هروب لاعبين وإهدار مال عام.. مفاجآت بالجملة في النادي الإسماعيلي| تفاصيل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

قال أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن النادي خلال  السنوات الماضية يعتبر أحد ضحايا نظام الكرة الجديد.

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وأضاف أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما  يحدث في النادي حاليا عبارة عن تراكمات سنوات سابقة.. والنادي يعمل بدون أي دعم، و لابد أن يتطور لمواكبة العصر".

 

وأوضح: "النادي وصل لمرحلة عدم وجود فلوس، واللاعبين يطالبون بمستحقاتهم وأصبح  هناك نوع من الثقة المفقودة، لذلك النادي يحاول توفير الأموال اللازمة للاعبين".

 

واسترسل أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي،: "الثقة مفقودة بين النادي الإسماعيلي واللاعبين بسبب تأخر الرواتب"، مضيفا: "النادي يعاني من إهدار المال العام خلال السنوات الماضية".

 

وتابع أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي،: "المهندس إبراهيم عثمان ترك 55 مليون جنيه في خزينة النادي الإسماعيلي"، مؤكدا: "النادي الاسماعيلي نادي شعبي وله قاعدة جماهيرية".

 

وأكمل أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي،: "هناك لاعبين تجاوز عقود رعايتهم 6 مليون جنيه وهو أمر مبالغ فيه"، مؤكدا: "مجلس إدارة النادي الحالي لا يمتلك أموال، والنادي لا يوجد به أموال، وأموال رعاية النادي استنفدت من قبل مجلس يحيي الكومي".

 

عدم نزول اللاعبين 

 

ولفت: "النادي الإسماعيلي كان يوجد به أموال ولكن صرفت في السابق من مجالس إدارات بطريقة تمثل إهدار المال العام"، موضحا: "عدم نزول اللاعبين في النادي للتمرين معناه هروب وهو أمر مرفوض".

 

وكشف أن مجلس الإدارة قرر خصم 10% من اللاعبين لامتناعهم عن الحضور للتدريب والتدعيم بالشباب، وهناك من يحرض لاعبي النادي على عدم النزل للتدريب، مؤكدا: "اللاعبون في النادي الإسماعيلي لهم كل الاحترام والتقدير".

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