رئيس الهيئة العامة للاستثمار: هدفي تغيير نظرة المجتمع للقطاع الخاص

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه قادم من مقعد المستثمرين في القطاع الخاص والان هو في مقعد الحكومة، مضيفا أن رؤيته تغيرت واصبح يستطيع رصد المشاكل ومنبعها.



واصل حسام هيبة، في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن :القطاع الحكومي المصري قطاع عريق وقديم وجذوره ممتد واي تغيير فيه لايكون بالسهولة التي نتخيلها لكن هل يمكن أن يحدث ؟ نعم حدث وماجعلني أن اقبل الانتقال من مقعد القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي عندما لمست إرادة التغيير وهو توجه الدولة وشهدت على ذلك في لقاءات مع المسولين ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وتابع حسام هيبة، أنه كان قراراً صعباً قائلاً : مكنش سهل أخد قرار زي ده لكن جلسات الحكومة عندما كنت في القطاع الخاص لمست جدية ودعم كبير جداً ورغبة في التغيير السريع وماينفعش نشوف هذا الدعم وأن يكون هناك إحتياج لي في موقع معين وأرفض المنصب ".



وحول أهم ثلاث ملفات يرغب في تغييرها قال : أول شيء تغيير الراي العام حول المستثمر حيث أن الثقافة الشعبية يعتقد أن المستثمر كما يرى في الدراما وكذا نظرة الحكومة للمستثمر وثاني الامور أنه لفترات طويلة كان الفكر الحكومي معتاد على أن الحكومة هي التي تقوم بكل شيء وعندما بدأ دور القطاع الخاص بدأت معارك سياسية حول دور القطاع الخاص منذ عام 2011".



وأكمل أن القادم لابد أن يكون الاداء الحكومي جزء من المنظومة العالمية ولايجب أن نسير على نفس " ريتم " السبعنيات في العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة قائلاً : القطاع الخاص وصل لحصة 35% من الاقتصاد المصري حتى تراجع دوره في عام 2011 بسبب الاحداث ومن دخلت الحكومة لاستكمال التنمية بالاجهزة القادمة على القيام بذلك وده إكتشتفته لما دخلت وأن الموضوع مش زي ماهو متصور لدى المواطن وأن الحكومة لاتنافس القطاع الخاص وأنما إضطرت للدخول في وقت دقيق.



مبيناً أن وثيقة ملكية الدولة هي وثيقة وتعهد بمستندات جرى التوقيع عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي جدية غير مسبوقة حيث أن رؤيى الدولة المستقبلية تسير في محورين رؤية مصر استراتيجية 2030 ووثيقة ملكية الدولة.