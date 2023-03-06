عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: لاعب الزمالك استعاد جزء من مستواه..وقرار صلاح بالبقاء في ليفربول موفق

صلاح
صلاح

 


أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن مصطفى شلبي جناح فريق الزمالك، قدم أفضل مستوى له أمام بيراميدز منذ قدومه للفريق الأبيض في الصيف الماضي، مشيرًا إلى أن الانتقادات جزء من كرة القدم، كما أن حسين الشحات لاعب الأهلي تعرض لنفس الهجوم في أوقات عديدة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "كرة القدم دائمًا تحتاج للإجتهاد والتركيز الدائم، ومصطفى شلبي مؤخرا استفاق وقدم نصف مستواه الذي جاء عليه من انبي لصفوف الزمالك".

وأضاف: "الزمالك خسر أمام كوتوكو وكان أحمد مصطفى مديرا للكرة وقتها وتحدث مع صلاح حسني مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ما حدث هناك في الملعب الخاص بالنادي الغاني، وهناك سحر قوي في افريقيا، ويجب علينا محاربة هذه الأمور بالقرآن الكريم، يجب أن يأخذ كل نادٍ حذره من تلك الأمور، وهناك بعض الأمور المقلقة للاعبين في القارة السمراء".

وحول تألق محمد صلاح مع ليفربول الانجليزي، علق عبدالجليل: "الفوز الذي حققه الريدز على مانشستر يونايتد تاريخي، وصلاح قدم مستوى مميز، والفرحة الكبيرة جاءت بسبب ابتعاد الليفر عن مستواه المعهود خلال الفترة الماضية، لذلك جاءت الفرحة كبيرة للاعبين والجمهور واصبح النجم المصري هو الهداف التاريخي وهو شئ يجب ان نفتخر به كون لاعب مصري يحفر اسمه في أقوى دوري بالعالم".

وزاد: "صلاح يسير وفقًا لنظام معين، يحافظ على نفسه بدنيًا وفنيًا، ولديه برنامج غذائي معين، ونتمنى أن يواصل تألقه مع ليفربول وكان قراره هو الأفضل بالبقاء مع النادي وعدم الرحيل لأي فريق آخر".

وأكمل: "بالتأكيد عندما يأتي صلاح إلى منتخب مصر، فأن الأداء يكون مختلفا، هناك في ليفربول لديه فان دايك والكانتارا ولاعبين آخرين يساعدونه، بينما مع المنتخب لا يجد المساعدة التي يجدها في فريقه".

وختم: "هناك لاعبين محترفين يتفوق عليهم العناصر المحلية مثل أحمد حسن كوكا، فالتأكيد قد يجلس بديلا، ويلعب آخرون في الهجوم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

أقوى دعاء فى ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله

ترشيحاتنا

ميدو يدافع عن فيريرا ويوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

نجم الأهلي السابق: فخور بوجود الخطيب رئيسًا للنادي..وقادرون على تجاوز صن داونز

الأرصاد تحذر من طقس ال 24 ساعة المقبلة |تفاصيل

جنون سياسي.. روسيا ترد على تصريحات بولتون بشأن الانتصار في الحرب النووية

قفزة في مؤشرات الأسعار.. ماذا يحدث للذهب عالميا؟

هروب لاعبين وإهدار مال عام.. مفاجآت بالجملة في النادي الإسماعيلي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السودانى صباحا؟

افتكره كلب.. رجل يفاجأ بتمساح ضخم عند باب منزله بأمريكا

نشرة المرأة والصحة.. تحذير هام: الزغطة في هذه الحالة دليل على الإصابة بمرض خطير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد

كوب واحد من مشروب البقدونس على الريق| فوائد لا حصر لها

فيديو

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

فضل ليلة النصف من شعبان.. 5 أفعال محظورة و3 أخرى محمودة |شاهد

طلقني وطلعت اتعشيت.. رد فعل غريب من فتاة طلقها زوجها يوم تخرجها من الجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ