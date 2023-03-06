عبدالجليل: لاعب الزمالك استعاد جزء من مستواه..وقرار صلاح بالبقاء في ليفربول موفق



أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن مصطفى شلبي جناح فريق الزمالك، قدم أفضل مستوى له أمام بيراميدز منذ قدومه للفريق الأبيض في الصيف الماضي، مشيرًا إلى أن الانتقادات جزء من كرة القدم، كما أن حسين الشحات لاعب الأهلي تعرض لنفس الهجوم في أوقات عديدة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "كرة القدم دائمًا تحتاج للإجتهاد والتركيز الدائم، ومصطفى شلبي مؤخرا استفاق وقدم نصف مستواه الذي جاء عليه من انبي لصفوف الزمالك".

وأضاف: "الزمالك خسر أمام كوتوكو وكان أحمد مصطفى مديرا للكرة وقتها وتحدث مع صلاح حسني مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ما حدث هناك في الملعب الخاص بالنادي الغاني، وهناك سحر قوي في افريقيا، ويجب علينا محاربة هذه الأمور بالقرآن الكريم، يجب أن يأخذ كل نادٍ حذره من تلك الأمور، وهناك بعض الأمور المقلقة للاعبين في القارة السمراء".

وحول تألق محمد صلاح مع ليفربول الانجليزي، علق عبدالجليل: "الفوز الذي حققه الريدز على مانشستر يونايتد تاريخي، وصلاح قدم مستوى مميز، والفرحة الكبيرة جاءت بسبب ابتعاد الليفر عن مستواه المعهود خلال الفترة الماضية، لذلك جاءت الفرحة كبيرة للاعبين والجمهور واصبح النجم المصري هو الهداف التاريخي وهو شئ يجب ان نفتخر به كون لاعب مصري يحفر اسمه في أقوى دوري بالعالم".

وزاد: "صلاح يسير وفقًا لنظام معين، يحافظ على نفسه بدنيًا وفنيًا، ولديه برنامج غذائي معين، ونتمنى أن يواصل تألقه مع ليفربول وكان قراره هو الأفضل بالبقاء مع النادي وعدم الرحيل لأي فريق آخر".

وأكمل: "بالتأكيد عندما يأتي صلاح إلى منتخب مصر، فأن الأداء يكون مختلفا، هناك في ليفربول لديه فان دايك والكانتارا ولاعبين آخرين يساعدونه، بينما مع المنتخب لا يجد المساعدة التي يجدها في فريقه".

وختم: "هناك لاعبين محترفين يتفوق عليهم العناصر المحلية مثل أحمد حسن كوكا، فالتأكيد قد يجلس بديلا، ويلعب آخرون في الهجوم".