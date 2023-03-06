ميدو يدافع عن مدن القناة: يتسم شعبها بالشجاعة

انتقد أحمد حسام ميدو، حديث أحد "الجهلاء" بشأن مدن القناة وشعب الإسماعيلية، مشددا على أن مدن القناة دوما ما يتسم شعبها بالشجاعة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي لأحد الجهلاء، الذي ينتقد مدن القناة وشعبها، لولاهم ما كان الدور الكبير أثناء الحرب والاستعمار" .

واختتم: "شعب الإسماعيلية كبير، ومدن القناة شعبها مميز وعظيم، وله دورا وطنيا كبيرا".