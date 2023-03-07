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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تعيين مدربي المنتخبات

منتخب الشباب
منتخب الشباب

قال محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق، إن الوكلاء يتحكمون في تعيينات المدربين بفرق الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أنه يتم تجاهل الكفاءات بشكل واضح، لصالح آخرين يعملون بـ"الحب" في المنتخبات الوطنية والفرق المحلية.

وحول لقاء الزمالك أمام الترجي، قال: "هناك خلل واضح داخل النادي الأبيض، ولا أعرف الأسباب وراء هذا المستوى، وندعمه في البطولات الافريقية، وأتمنى فوزه على الترجي، ولا بد أن نقف وراء الفريق في البطولات القارية، والطبيعي أن الأمور مختلفة في المنافسات المحلية".

وبسؤاله عن رأيه في منتخبات الناشئين والشباب، علق قائلا: "تعيين مدربي المنتخبات دائما بـ(الحب) وهذا ليس في صالح الكرة المصرية، ومستوانا سيظل في انخفاض، طالما لا نضع الكفاءات في مناصبها، ولا توجد معايير دقيقة لاختيار المديرين الفنيين، ولا أعرف ماذا يدور في اتحاد الكرة".

وأكمل: "العمل في الأندية المصرية عن طريق الوكلاء، ولكن لابد أن توافق وقتها على ضم 18 لاعبًا عن طريقهم، هذه هي طريقة العمل في تدريب الفرق المحلية، ووقتها سيفشل المدرب أيضا لا محالة لأنه سيضم لاعبين لا يحتاجها".

وختم: "مصر كلها تعلم ما يحدث من جانب الوكلاء ولا أحد يتكلم في هذا الموضوع، هناك مدربين تعمل في أكثر من نادٍ عن طريق بعض الوكلاء".

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