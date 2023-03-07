شوبير يشارك لقطات من مران الترجي قبل لقاء الزمالك| شاهد

شارك الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، لقطات من مران الترجي التونسي، قبل مباراة اليوم أمام الزمالك في دوري أبطال افريقيا.

وحرص جمهور نادي الزمالك على دعم الفريق خلال التعليقات، لتقديم أداء مشرف في مباراة قوية.



اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته أمس على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المران بجلسة بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني واللاعبين في حضور الجهاز المعاون، وجه خلالها المدير الفني بعض النصائح والتعليمات للاعبين، وحرص على تحفيزهم من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد وحصد الثلاث نقاط.