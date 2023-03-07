داعية: النصف من شعبان ليلة جبر الخاطر

قال الداعية شريف شحاتة، إنّ النصف من شعبان ليلة جبر خاطر، إذ يوسع الله فيها الأرزاق ويغفر فيها، موضحًا: «فيها يطلع الله عزّ وجلّ على القلوب والأعمال فيغفر إلا للمشاحن مثل العاق لوالديه أو أولاده».

وأضاف شحاتة، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «من المشاحنين أيضا قاطع رحمه، والحاقد والحاسد، والظالم».

وتابع الداعية: «في هذه الليلة يجب أن نقيم الليل وندعي الله كثيرا ونقرأ القرآن، كما أن النبي أوصانا بالأخلاق، وهي الابتعاد عن أن نكون مشاحنين، ونذكر أن أحدا جاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له أمي لا تتحرك ولا تقضي حاجتها إلا على ظهري، هل وفيت حقها؟ فرد عليه قائلا: ولا طلقة، أنت تفعل ذلك الآن وتتمنى أن تموت، أما هي تفعل معك ذلك وأنت صغير وتتمنى أن تعيش، وبالتالي لن يوفَ حق الأم والأب أبدا».