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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة: وفد من رجال الأعمال والمستثمرين يشاركون في معرض برلين الدولي

المحافظ فودة مع
المحافظ فودة مع رجال اعمال و مستثمرين

وصل إلى مدينة برلين اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من جنوب سيناء للمشاركة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر وهو أكبر معرض من نوعه في العالم والذى تنطلق فعالياتة ، غدا الثلاثاء.

ويشارك في المعرض نحو 10 آلاف عارض من 180 دولة وأكثر من 160 ألف زائر ويبلغ مساحة المعرض 160 ألف متر مربع.

ويشار الى إن القطاع السياحي المصري يستعد للمشاركة بمعرض برلين السياحي itb والذي يعتبر من أهم المعارض السياحية في العالم والذى تستضيفه العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.

ويمثل المعرض فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خارطة السياحة والأعمال الدولية ،وخاصة بالنسبة للسوق الألماني تحديداً، والذى يعدّ من أهم الأسواق المصدّرة للسياح إلى مصر، و أن ألمانيا احتلت المركز الأول العام الماضى كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصركما انة يعد فرصة لانعاش السياحة الألمانية الى مدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص .

فودة في معرض برلين

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السياحة معرض برلين اكبر معرض اللواء خالد فودة مستثمرين رجال أعمال

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