احتفالا بإنشائه.. موقع يسرب بيانات الملايين من بطاقات الائتمان مجانا لهذا السبب

في حادثة غريبة من نوعها، قرر موقع متخصص في تسريب البيانات، الاحتفال بمرور سنة على إنشائه بتسريب بيانات الملايين من بطاقات الائتمان المسروقة، كما تم إتاحة البيانات للاطلاع عليها بشكل مجاني.

وبحسب موقع TechRadar قاعدة البيانات التي تم تسريبها تحتوي على أكثر من مليوني بطاقة ائتمان وخصم، من بينها أكثر من 750 ألف بطاقة ائتمان، وأكثر من 800 ألف بطاقة خصم، بالإضافة إلى المئات من بطاقات الشحن.

ووفقا لـ TechRadar، فإن موقع تسريب البيانات، كان يهدف من هذا الأمرـ إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعاية والمساحة الإعلانية المجانية، لذلك تم الاتفاق على عدم ذكر اسمه؛ لعدم المساهمة في الوصول إلى ما يريده.

وإلى جانب تسريب أرقام البطاقات؛ تم تسريب أسماء الأشخاص أيضا، ورسائل البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وعناوين المنازل، والتفاصيل اللازمة لاستخدام البطاقة، وتاريخ انتهاء الصلاحية ورموز CVV.

ووجد الباحثون، أن بعض البطاقات صالحة حتى عام 2052، وتحتوي قاعدة البيانات، على ما يقرب من نصف مليون عنوان بريد إلكتروني فريد، من 28 ألف نطاق بريد إلكتروني، والتي تعد في حد ذاتها مصدرًا ذا قيمة كبيرة للقراصنة الإلكترونيين.

ويقول الباحثون من Cyble، إن هذا الأمر سيجعل ضحايا هذا التسريب عرضة لهجمات أخرى، مثل التصيد الاحتيالي وسرقة الهوية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الموقع، بحملة دعائية مثل هذه؛ حيث في أواخر العام الماضي، سرب الموقع نفسه بيانات أكثر من 1.2 مليون بطاقة ائتمان بشكل مجاني أيضًا.