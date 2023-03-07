مجلس مدينة واشنطن يسحب مشروع قانون للإصلاح الجنائي

سحب مجلس مدينة واشنطن الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يوم الاثنين مشروع قانون يهدف إلى إصلاح القانون الجنائي للمدينة ، والذي كان الكونجرس على وشك إلغاءه في خطوة تعهد الرئيس جو بايدن بعدم منعها.

وقال رئيس المجلس فيل مينديلسون في مؤتمر صحفي 'تم سحب مشروع القانون من الكونجرس' مضيفا أنه بعث برسالة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ينصحها بسحب مشروع القانون.

كان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد أقر إجراءً لإلغاء مشروع القانون الأسبوع الماضي ، وكان من المقرر أن يفعل مجلس الشيوخ الشيء نفسه هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من انسحاب المدينة ، قال كبار مساعدي مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين إن التصويت على القرار سيستمر.

يقترح مشروع القانون تغييرات على القانون الجنائي لواشنطن ، بما في ذلك تعديلات على كيفية تعريف جرائم معينة وإرشادات إصدار الأحكام.

واجهت المدينة انتقادات بعد تخفيف العقوبات على السطو وسرقة السيارات وغيرها من الأنشطة الإجرامية. تشير إحصائيات الشرطة إلى أن الجريمة في المدينة قد انخفضت على نطاق واسع منذ عام 2018 ، لكن الارتفاع الحاد في سرقة السيارات والاعتداء الأخير على عضو في الكونجرس زاد من المخاوف بشأن السلامة.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إنه لن يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار الكونجرس إذا وافق مجلس الشيوخ على إلغاء مشروع قانون المدينة.

وقال بايدن على تويتر بعد اجتماع مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: 'لا أؤيد بعض التغييرات التي طرحها مجلس العاصمة بشأن اعتراضات رئيس البلدية ، مثل تخفيض العقوبات على سرقة السيارات'. 'إذا صوت مجلس الشيوخ لإلغاء ما فعله مجلس العاصمة ، فسوف أوقع عليه.'

تمت كتابة إشراف الكونجرس على واشنطن العاصمة في دستور الولايات المتحدة ، ولا يتمتع سكان المدينة البالغ عددهم 700000 نسمة بتمثيل تصويت في الكونجرس.

غالبًا ما تتصاعد التوترات بين المشرعين الجمهوريين والمدينة ذات الكثافة الديمقراطية.

قال مندلسون إنه اعترض على استخدام الكونجرس لحكومة واشنطن كأداة للسياسة الوطنية.

'هذا هو تاريخ مقاطعة كولومبيا ، وهو قرنان من استخدام المقاطعة لأغراض وطنية ، وهو ... غير عادل ومهين للغاية.

