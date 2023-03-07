فرج عامر: الأهلي وقع عقودا مع مهاجمين من فرق الشباب الإفريقي

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن النادي الأهلي وقع عقودا مع لاعبين جدد.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “الأهلي وقع عقودا مع أكثر من لاعب مميز صغير السن، وبالذات مهاجمين من فرق الشباب الإفريقي الذين شاركوا في تصفيات شباب إفريقيا في القاهرة، وأهمها من السنغال ونيجيريا”.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، على ملعب مختار التتش، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام مساء ‏اليوم، على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

وأدى حراس الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون، واختتم الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية.