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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلة بحرية لـ135 دولة في 3 سنوات.. لن تصدق سعرها

رحلة بحرية لـ135
رحلة بحرية لـ135 دولة في 3 سنوات MV Gemini

هل تمنيت يومًا أن تحزم أمتعتك وتسافر إلى أقصى الأرض أو تجوب العالم وتترك كل شيء من خلفك؟، إذًا إليك الرحلة البحرية التي ستجوب العالم وتكلفتها.

 

تكلفة الرحلة البحرية

ينطلق يخت MV Gemini في رحلة بحرية لمدة ثلاث سنوات ليقطع مسافة 130 ألف ميل مقابل تكلفة 30 ألف دولار للفرد في السنة.

 

مكان وموعد انطلاق الرحلة البحرية

يمكن للمسافرين الآن حجز مكان في رحلة بحرية لمدة ثلاث سنوات على متن MV Gemini، والتي تغادر من إسطنبول في 1 نوفمبر.

فتحت Life at Sea Cruises حجوزات لرحلة مدتها ثلاث سنوات حول العالم، ستزور الرحلة أكثر من 135 دولة عبر جميع القارات السبع.

توفر الرحلة البحرية فرصة "للعيش في البحر" حيث يمكن للمرء أن يعيش، يعمل ويجوب العالم، وكل ذلك في ظل رفاهية الإقامة العائمة.

ستغادر MV Gemini التي تضم 400 غرفة وتتسع لـ 1074 شخصًا من اسطنبول في 1 نوفمبر وتتوقف في برشلونة وميامي، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.

تشمل الباقة الوصول إلى جميع مناطق تناول الطعام والمشروبات المجانية مع العشاء، بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية حديث، تراس شمسي، حمام سباحة، إنترنت عالي السرعة، وترفيه، "ندوات إثراء"، وتنظيف.

الرحلة البحرية إسطنبول السفر برشلونة سياحة

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