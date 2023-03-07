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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد وعود توفير الوظائف.. تحديات أمام عمال النقابات بأمريكا بقطاع الطاقة النظيفة

بايدن
بايدن

تعهد الرئيس الامريكي جو بايدن بأن مكافحة تغير المناخ ستوفر الملايين من وظائف الطبقة الوسطى، بأجور جيدة للأمريكيين الحاملين لبطاقات عضوية النقابات.

لكن في الأشهر الستة التي انقضت، منذ إقرار قانون تغير المناخ الذي أصدره بايدن؛ كانت الغالبية العظمى من 50 مليار دولار من الاستثمارات المعلنة في التصنيع المحلي لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في ولايات، ذات قوانين، تجعل من الصعب على العمال الانضمام إلى نقابات، وفقًا لـ تحليل رويترز لإعلانات الشركات والدولة.

ويتضمن قانون بايدن لخفض التضخم (IRA) الإعفاءات الضريبية للشركات التي تنتج مكونات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة ، ويوفر ائتمانات أعلى لمطوري مشاريع الطاقة المتجددة إذا كانوا يستخدمون المنتجات المصنوعة محليًا.

من بين أكثر من 50 بطارية كهربائية ولوحة شمسية ومصانع أخرى تم الإعلان عنها منذ صدور القانون في أغسطس ، يوجد 83٪ فيما يسمى بولايات الحق في العمل ، والتي تمنع الشركات من مطالبة العمال بدفع مستحقات النقابات كشرط للتوظيف وفقًا لمراجعة رويترز لإعلانات الشركة.

وتمثل هذه التسهيلات 43.5 مليار دولار من الاستثمارات ، أو 88٪ من إجمالي المبلغ الذي قالت الشركات إنها ستستثمره.

كما يمثل الوضع اختبارًا لإدارة بايدن ، التي تبيع رؤيتها لأمريكا منزوعة الكربون من خلال التعهد بأن وظائف الطاقة النظيفة ستكون جيدة مثل تلك التي ستفقد في نهاية المطاف في مصافي النفط ومناجم الفحم - أماكن العمل التي تجذب العديد من العمال بسبب سمعتهم بارتفاع معدلات النقابات والأجور والمزايا الجيدة.

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تسمح قوانين الحق في العمل للموظفين بالعمل في أماكن عمل تمثّلها النقابات ويتم تغطيتها باتفاقيات مفاوضة جماعية دون الانضمام إلى نقابة أو دفع مستحقات.

هناك 27 ولاية لديها مثل هذه القوانين. صوتت عشرين ولاية من تلك الولايات لصالح دونالد ترامب في عام 2020. ويقول المؤيدون إن القوانين تعزز خلق فرص العمل وتحمي حقوق الموظفين في اختيار الانضمام إلى نقابة أم لا.

ومع ذلك ، ترتبط قوانين الحق في العمل بانخفاض معدلات النقابات والأجور ، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة جورجيا للتكنولوجيا عام 2020 قاموا بتحليل الآلاف من اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تم إبرامها على مدار 18 عامًا في خمس ولايات.

في الشهر الماضي ، قام بايدن بزيارة مركز تدريب نقابي في ديفورست بولاية ويسكونسن ، والذي أقر قانون الحق في العمل في عام 2015. لافتة أرجوانية مزينة بـ 'يونيون سترونج' معلقة على درابزين. وتعهد بأن المنتجات الأمريكية ستصنع من خلال النقابات العمالية.

أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنه قد مرت 6 أشهر فقط منذ توقيع الجيش الجمهوري الإيرلندي ليصبح قانونًا ، وتمثل الاستثمارات في ذلك الوقت جزءًا بسيطًا مما سينبع في النهاية من أجندة بايدن الاقتصادية. وأضاف المسؤول أن العديد من الوظائف التي سيتم إنشاؤها ستكون وظائف نقابية.

اربح من أجل العمل
يُنظر إلى IRA على نطاق واسع على أنه انتصار تاريخي لمعايير العمل لأن بناة مشاريع توليد الطاقة مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب أن يدفعوا لعمال البناء الأجور السائدة وتوظيف المتدربين للحصول على القيمة الكاملة للإعفاءات الضريبية للقانون.

لكن الشيء نفسه لا ينطبق على الإعانات المقدمة للشركات التي تبني مصانع أمريكية جديدة ستصنع كل شيء من بطاريات السيارات الكهربائية إلى الألواح الشمسية - والتي ستوفر وظائف بعد فترة طويلة من انتهاء البناء.

الحكم الذي كان سيخلق ائتمانًا ضريبيًا بقيمة 4500 دولار للمركبات النقابية ، على سبيل المثال ، تم تجريده من التشريع من قبل السناتور الديمقراطي جو مانشين من فرجينيا الغربية كجزء من صفقة لكسب دعمه. حق مانشين في العمل لديه مصنع تويوتا موتور كورب (7203.T) غير النقابي يعمل فيه 2000 شخص ، وكان تصويته حاسماً لتمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

قال اثنان من خبراء تحديد مواقع المشروع إن سياسات الحق في العمل هي من بين المعايير التي تضعها الشركات في الاعتبار عند تقييم مكان ممارسة الأعمال التجارية.

'هناك تصور في C-suite أنه مهم' ، جوش بايز ، الشريك الأول في شركة Site Selection Group الاستشارية للمواقع ومقرها دالاس. 'وبسبب ذلك أصبح عاملاً في اختيار الموقع.'

لكنهم يضيفون أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا كبيرًا في اتخاذ القرارات ، بما في ذلك أسعار الطاقة المنخفضة ، والوصول إلى الطرق السريعة والموانئ ، والأراضي الرخيصة والمتاحة.

لم تعلق ثلاث شركات كبرى اتصلت بها رويترز - تويوتا وشركة هيونداي الكورية الجنوبية لتصنيع السيارات الكهربائية وهانوا كيوسيلز - منتجة الألواح الشمسية - بشكل مباشر على ما إذا كانت قوانين الحق في العمل تؤخذ بعين الاعتبار. وتمثل حوالي 11 مليار دولار من المشاريع المعلنة حتى الآن.

قالت Hyundai و Hanwha Qcells إنهما اختارا جورجيا لمشاريعهما التصنيعية بسبب وصول الولاية إلى وسائل النقل والعمالة الماهرة والقرب من الموردين.

دفعت النقابات قدما
تشعر بعض النقابات بالقلق بشأن موقع الموجة الأولى من الاستثمارات في ولايات مثل جورجيا وساوث كارولينا ، حيث تبلغ عضوية النقابات بين العمال بأجر وعاملين بأجر 4.4٪ و 1.7٪ على التوالي.

بلغ المتوسط ​​الوطني 10.1٪ العام الماضي ، وهو أدنى مستوى على الإطلاق ، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. بلغت عضوية النقابات ذروتها عند حوالي ثلث القوة العاملة في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي وتراجعت بشكل مطرد بسبب إلغاء القيود والمنافسة الأجنبية وتحسين مزايا العمال بين أرباب العمل غير النقابيين.

وقالت سامانثا سميث ، كبيرة مستشاري وظائف الطاقة النظيفة في AFL-CIO ، في مقابلة: 'إنها ليست بيئة مواتية ، لكن لا يزال بإمكاننا التنظيم'.

اجتذبت جورجيا ما يقرب من 12 مليار دولار من الاستثمارات المعلنة في مجال تصنيع الطاقة النظيفة منذ إقرار الجيش الجمهوري الأيرلندي - أكثر من أي دولة أخرى - بما في ذلك من شركة هيونداي وهانوا كيوسيس.

قال بات ويلسون ، مفوض إدارة التنمية الاقتصادية بجورجيا ، في مقابلة: 'جزء من المعادلة عبر الجنوب الذي يعد جذابًا للغاية لولادة جديدة للتصنيع هو أن هناك معدل نقابي منخفض'.

أشار مسؤولو الاتحاد إلى زيادة جهود التنظيم اللافتة للانتباه في أماكن مثل مستودعات أمازون ومقاهي ستاربكس ومتاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة آبل كدليل على نفوذهم.

كما أشار جيريمي هندريكس ، المدير السياسي لمجلس مقاطعة العمال الجنوبي الغربي ، على سبيل المثال ، إلى أن تنظيم مصنع تسلا إنك (TSLAO) في ولاية تكساس 'سيكون بمثابة معركة' موقف الشركة المناهض للنقابات.

الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي الطاقة المتجددة

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