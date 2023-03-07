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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون بين طلعت مصطفى والتجاري الدولي.. إطلاق حملة للتبرع بمفهوم جديد

صدى البلد

شهدت القاهرة إطلاق حملة "اتبرع بصورتك"، الخاصة بشهر رمضان الكريم، في إطار الدور المجتمعى لعدد من الجهات.

يأتي ذلك المشروع بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك التجاري الدولي، دعمًا لعدد من المؤسسات الخيرية، ومنها مؤسسة بنك الطعام المصري، ومؤسسة بهية، وجمعية الأورمان الخيرية، ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومؤسسة “إيدينا مع بعض”.

جاء الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي  بحضور كل من معز الشهدي، رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية والنائب الأول لرئيس مجلس الإدارة ببنك الطعام المصري، وحسام قباني، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، وليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، وبحضور ممثلي الشركات منى الحلو، الرئيس التنفيذي التجاري بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وممثلي البنك التجاري الدولي

من خلال الحملة، ستكون هناك حلقة وصل بين المؤسسات الخيرية والشركات المتبرعة من خلال حملات الشركات المختلفة على تطبيق "إيمباكتين"، وسيتم مكافأة صناع المحتوى بمقابل مادي،  باستثناء أن هذه الحملات ستتوجه مكافآتها للجمعيات الخيرية، وسيتم إدراج هذه الحملات كمساهمات خيرية خلال شهر رمضان.

وستدعم مجموعة طلعت مصطفي والبنك التجاري الدولي المشروع من منطلق مسئوليتهما المجتمعية، ومن ناحية أخرى سيستمتع صناع المحتوى بإنشاء محتوى مختلف يُمكّنهم من مشاركة الخير والتبرع بمكافآتهم للمؤسسات الخيرية التي يختارونها خلال شهر رمضان المبارك.

في هذا السياق، صرح محمد وحيد، الرئيس التنفيذي  للمنصة، بأن “إطلاق هذه المبادرة يأتي في ذلك التوقيت وسط الظروف الاقتصادية المحيطة التي توجب علينا جميعا أن نتكاتف من أجل مساعدة المجتمعات، وعلينا جميعا كمجتمع أعمال أن نتعاون سويا من أجل الخير وهذا ما حدث في مشروعنا، حيث نتعاون مع مجموعة طلعت مصطفي  القابضة والبنك التجاري الدولي لنكون حلقة وصل تسمح للشركات بتقديم مساعدات مادية لأهم المؤسسات الخيرية في مصر”. 

 

 

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