إعادة افتتاح بوغاز ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم الثلاثاء، فتح بوغاز ميناء العريش البحري بمدينة العريش؛ وذلك بعد تحسن الأحوال والظروف الجوية بشمال سيناء.



وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري - في تصريح له - أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.



وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أغلقت - أول أمس - ميناء العريش البحري؛ بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والعواصف الترابية والرياح.