منح 21 مواطنا قطع أراضٍ لتضررهم من توسعات ميناء العريش البحري

أعلنت محافظة شمال سيناء كشفا بأسماء المواطنين المتقدمين للحصول على أراضٍ، لتضررهم من توسعات ميناء العريش البحري في منطقة شاليهات السعد بمدينة العريش، والقطاعين الثاني (بالميرا - الصحفيين)، والثالث (مدخل شاليهات السعد بحي الريسة بمدينة العريش).

وأكدت المحافظة، في بيان لها، إعلان كشف يتضمن 21 مواطنا من المتقدمين للحصول على قطع أراضٍ تعويضا عن إزالة منازلهم بسبب توسعات ميناء العريش البحري، والذين تقدموا بطلبات لتخصيص أراضٍ لهم.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن البدائل المطروحة للمتضررين من توسعة ميناء العريش البحري كثيرة، وذلك من خلال 6 عمارات تم إنشاؤها بالريسة ومساحة الشقة 100 متر وقيمتها بـ 350 ألف جنيه، وهناك دور أرضى لمن أراد فتح محل تجاري بالعمارات.

تقسيم أراضٍ

وتم عمل تقسيمين للأراضى جنوب الريسة، أحدهما بـ75 قطعة بمساحة 120 مترا لكل قطعة، وتقسيم آخر يضم 62 قطعة بمساحة 120 مترا لكل قطعة.

وهناك شقق سكنية لمن أراد أن ينتقل بصفة مؤقتة كاستضافة دون دفع تكاليف لفترة من 3 إلى 6 أشهر بمنطقة السبيل، وسيتم توفير أتوبيس أو أكثر لنقل الطلاب والموظفين والمواطنين من وإلى الريسة.

وقد سبق اعتماد صرف التعويضات للمتضررين من توسعة ميناء العريش على دفعات، آخرها 28 مواطنا بمنطقة شاليهات السعد بمدينة العريش، والقطاع الثاني (بالميرا - الصحفيين)، والثالث (مدخل شاليهات السعد)، حيث جاء التعويض المطروح طبقا لآخر المقايسات ويتماشى مع أسعار السوق، وذلك حسب تصريحات المحافظ.