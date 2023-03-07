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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مسافرون: انطلاق بورصة برلين وسط تفاؤل بزيادة معدلات السياحة الوافدة لمصر

عاطف عبد اللطيف
عاطف عبد اللطيف

تنطلق اليوم فعاليات بورصة ومعرض برلين السياحى (itb) بالعاصمة الألمانية برلين  اليوم، وتستمر حتى 9 مارس الجارى بمشاركة ممثلين عن 180 دولة وأكثر من 10 الاف عارض وسط تفاؤل بزيادة السياحة الوافدة الى مصر خلال الفترة القادمة .

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم  ، إن السياحة الألمانية تأتي في المرتبة الأولي حالياً في مصر من حيث عدد السياح ومعدلات الانفاق. 

وأشار د. عاطف عبد اللطيف، إلى أن الوجهات  السياحية في منطقة الشرق الأوسط تغيرت بشكل كبير مؤخرا في ظل أعقاب الاحداث المأساوية التي وقعت بتركيا نتيجة للزلازل التي حدثت مؤخرا هناك ولابد من العمل على استقطاب أكبر عدد من راغبي السياحة والسفر الذين غيروا وجهاتهم لتكون مصر قبلتهم الأولي من خلال برامج سياحية جاذبة وتكثيف رحلات طيران للدول المستهدف منها جذب سياحة .

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف، أنه مع تغير سعر العملة وارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرية ورغم آثاره الاقتصادية الا أنه يعد عنصر جذب للسياحة في مصر ويجب استخراج الفرص من رحم المحن بإدارة حكيمة وترويج وتنشيط للمقاصد السياحية بأنماط غير تقليدية تجذب السياحة الى مصر .

وأشار إلى أنه لابد من تسليط الضوء بشكل كبير على الطفرة التي حدثت في مصر من اكتشافات أثرية وتطوير وتنمية البنية التحتية وكذلك التسويق لزيارة المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه قريبا ويترقب عشاق السياحة الثقافية والأثرية موعد افتتاحه بشكل رسمي في حفل اسطوري.

ونوه رئيس جمعية مسافرون للسياحة ، إلى ضرورة ترويج مصر على أنها بلد الفرص الواعدة أيضا في السياحة والاستثمار معا وليس كمقصد سياحي فقط بحيث يمكن لاصحاب رؤس الأموال الاستثمار في المشروعات التي تنفذ على أرض مصر مثل العاصمة الادارية والمدن الساحلية الجديدة وكذلك التمتع بالأجواء المصرية الرائعة.

ودعا الى تسويق مصر كمقصد سياحي وكذلك ستديو مفتوح لتصوير الاعمال السينمائية والدرامية وتسليط الضوء على سياحة المؤتمرات المتنوعة من خلال عرض الجناح المصري الموجود بالبورصة لنماذج من المؤتمرات التي تمت في مصر مؤخرا خاصة في شرم الشيخ والقاهرة .

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف ، أنه يجب التركيز بشكل كبير على السوق الخليجي ودول شرق اسيا مثل الهند واليابان والصين وغيرها خاصة في نمط السياحة الثقافية والأثرية.

وأكد على وجود فرصة مهمة لتسليط الضوء على مسار العائلة المقدسة والنقاط المتواجدة في العديد من مدن ومحافظات مصر واعتماد اليونسكو لمراسم الاحتفال بمسار العائلة المقدسة مؤخرا .

وشدد على ضرورة وضوح الرؤية المصرية أمام منظمي الرحلات بالبورصة في استهداف جذب 30 مليون سائح لمصر حتي يتم التوافق على المرحلة المقبلة وآلية العمل المشترك .

ودعا د. عاطف عيد اللطيف، إلى النظر سريعا جدا في تحديث أسطول النقل السياحي وتطوير الفنادق العائمة وزيادة عدد الغرف الفندقية خاصة في القاهرة وزيادة رحلات الطيران الداخلي وإعادة ترتيب مواعيده والاهتمام بأسطول الطيران بشكل عام .

جنوب سيناء فنادق البورصة السياحة مصر المتحف المصري الكبير عاطف عبد اللطيف جمعية مسافرون

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