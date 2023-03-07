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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بالمواقف الجديدة

محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المواقف

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعه أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بعددِ من المواقف الجديدة لكي تنضم لمنظومة المواقف التي نفذتها المحافظة، فى إطار مجهودات محافظة الجيزة لرفع كفاءة مواقف النقل الجماعي والقضاء على العشوائية.

تفقد محافظ الجيزة موقف شارع السودان والمواقف الكائنة اسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة.

شملت جولة المحافظ موقف مزلقان ناهيا حيث وجه المحافظ ببحث مخطط تطوير شامل لإقامة موقف لسيارات السرفيس لمنع إنتظار أى منها بشارع السودان لرفع كفاءة الحركة المرورية لكونه أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة وتحقيق نهضة حضارية بمحيطه.

كما شملت الجولة معاينة المحافظ أعمال الإنشاء الجارية بمواقف السرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر في ضوء خطه استغلال الساحات والمسطحات الفضاء واقامه نقاط خدمبة عليها لمنع التعدي او استغلالها بصورة خاطئة من جانب المخالفين والمنشأت التجارية والتى شملت موقف سرفيس ناهيا ومن المقرر أن يستوعب عدد ٧٠ سيارة سرفيس وموقف أرض اللواء الحضاري لإستيعاب ٢٠٠ سيارة أخرى والمجهزة بغرف الإدارة والمراقبة وبوابات للدخول والخروج وأكشاك وكافيتيريات ومناطق إستثمارية إلى جانب عدد من ساحات الإنتظار لتيسير حركة المرور بالمناطق المحيطة خاصة لكونها مناطق عالية الكثافة السكنية وتشهد حركة مرورية على مدار اليوم. 

وكلف المحافظ برفع كفاءة أسوار العقارات والمنشأت والكبارى المحيطة بأعمال التطوير بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع المخلفات وناتج أعمال التطوير اولاً بأول. 

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بمنع أى ممارسات عشوائية للمحال والأكشاك ورفع الإشغالات موجهاً بسرعة تشغيل سلالم المشاة الكهربائية والمصاعد والتى تمت صيانتها ورفع كفاءتها تلبية لرغبات المواطنين من أهالى المناطق المحيطة والتعاقد مع شركات أمن وصيانة للحفاظ عليها وإستثمار كافة المساحات الفراغ لمنع إقامة أى انشطة عشوائية عليها مستقبلاً حفاظاً على الواجهة الحضارية المستهدفة من مشروعات التطوير.

واكد راشد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركات المرافق للإنتهاء من أعمال نقل وتوصيل المرافق الجارى العمل بها لتمكين الشركات المنفذة من الإنتهاء من المشروعات وفق الجداول المحددة.

ورافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل .

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الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة بولاق الدكرور الحركة المرورية سيارات السرفيس المواقف الجديدة

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