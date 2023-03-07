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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: على طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل

صدى البلد

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، للتعاون بشكل كامل ومن دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، /الثلاثاء/ :" نتوقع من إيران اتخاذ الخطوات السريعة والملموسة بما يتماشي مع البيان المشترك، الذي صدر بعد اجتماعات مدير وكالة الطاقة الذرية، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي"، لافتا إلى أن واشنطن ترى أن إيران تصدر وعودا غامضة دون أن تفي بها". 
وأضاف برايس :"نحن في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كنا واضحين بأن على إيران التعاون بشكل كامل وبدون تأخير مع الوكالة". 


وثمن برايس جهود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، داعيا طهران إلى التعاون بشكل فوري معه. 
من جانبه، شدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، علي أن الامتيازات التي أبدت طهران الاستعداد لتقديمها للوكالة، تعتمد بشكل كبير علي المفاوضات فى المستقبل ، مؤكدا أنها ليست مجرد وعود بل اتفاقات ملموسة.
يذكر أن جروسي قام بزيارة إلى طهران يومي 3 و4 مارس، وأجرى جولتين من المحادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.

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