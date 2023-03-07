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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عبر الفيديو.. القوات الروسية في أوكرانيا تستغيث بـ بوتين

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أظهرت مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أحدث الشكاوى المقدمة من جنود الجيش الروسي في اوكرانيا حول عدم الحصول على تدريب كاف ومعاملتهم بشكل سيء.

ويقال إن القوات الروسية تعاني من انخفاض الروح المعنوية، خاصة بعد أن أعلن بوتين عن تعبئة جزئية في سبتمبر.

وظهر مؤخرا عدد من مقاطع الفيديو لجنود بائسين يشكون من إرسالهم للقتال دون هدف واضح ودون المعدات أو الإعداد المناسب.

وفي الفيديو، يخاطب رجل يقف أمام رفاقه الذين يرتدون الزي الرسمي في غرفة مضاءة بشكل خافت الكاميرا وقال إنه تم تجنيدهم في لواء الدفاع الإقليمي لمنطقة بيلجورود.

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وبعد أن تمركز في شيبيكينو، وهي بلدة في المنطقة الروسية المتاخمة لأوكرانيا، قال إنهم نقلوا إلى جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في أوكرانيا. هناك، قيل لهم أنهم “سيقتحموا القرى”، على الرغم من أنه على ما يبدو “بدون أوامر أو تفسيرات”.

كما اشتكى الجندي من نقص المعدات والاتصالات والاستخبارات والخرائط في المنطقة.

ورفض تنفيذ المهام الموكلة إليه بسبب الخسائر الفادحة، حيث يريد زملاؤه الجنود الاستمرار في الخدمة ولكن فقط كجزء من القوات المسلحة الروسية.

وقال: “الجنود يموتون. هذا كل ما تبقى من فصيلتي”.

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