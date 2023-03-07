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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

اقتراح برلماني بإطلاق مبادرة صحية لدعم الأطفال مرضي السكري بمضخات الانسولين

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة ايرين سعيد، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأقتراح برغبة بعمل “ مبادرة صحية لدعم الأطفال مرضي السكري بمضخات الانسولين”.


وأضافت “ سعيد ” في اقتراحها، أنه مما لا شك فيه ان الدولة المصرية تدعم القطاع الصحي وتضع تقديم الرعاية الصحية للأطفال علي رأس أولوياتها ، لافتة إلي أن مرض السكري يعد  أحد اكثر الامراض المزمنة شيوعًا و يصيب الاطفال من عمر يوم ، و له تأثير علي  تغيير جودة حياته و خاصةً انه يتعرض للوخز لاكثر من خمس مرات.

 

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وتابعت النائبة : مما يصيبه بالاذي النفسي و البدني  كفقده الاحساس بأعصابه الطرفية و التي تعد عاهه مستديمة و مع تطور العلم ظهرت المضخات بديله البنكرياس لترحم مريض السكر من الوخز 
الا ان ثمنها ليس في متناول الجميع.

 
وبناء علي ذلك، أقترحت النائبة  دعم هذه المضخات و لو بنسبة او يتم تقسيطها لتتمكن الاسر البسيطه من دعم أطفالها المرضي ،و لما له من أثرٍ ايجابي علي الصحة العامة للأطفال و توفير استخدام جرعات انسولين في غير محلها.

الصحة مجلس النواب الانسولين مرض السكر الاطفال

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