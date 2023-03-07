اقتراح برلماني بإطلاق مبادرة صحية لدعم الأطفال مرضي السكري بمضخات الانسولين

تقدمت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأقتراح برغبة بعمل “ مبادرة صحية لدعم الأطفال مرضي السكري بمضخات الانسولين”.



وأضافت “ سعيد ” في اقتراحها، أنه مما لا شك فيه ان الدولة المصرية تدعم القطاع الصحي وتضع تقديم الرعاية الصحية للأطفال علي رأس أولوياتها ، لافتة إلي أن مرض السكري يعد أحد اكثر الامراض المزمنة شيوعًا و يصيب الاطفال من عمر يوم ، و له تأثير علي تغيير جودة حياته و خاصةً انه يتعرض للوخز لاكثر من خمس مرات.



وتابعت النائبة : مما يصيبه بالاذي النفسي و البدني كفقده الاحساس بأعصابه الطرفية و التي تعد عاهه مستديمة و مع تطور العلم ظهرت المضخات بديله البنكرياس لترحم مريض السكر من الوخز

الا ان ثمنها ليس في متناول الجميع.



وبناء علي ذلك، أقترحت النائبة دعم هذه المضخات و لو بنسبة او يتم تقسيطها لتتمكن الاسر البسيطه من دعم أطفالها المرضي ،و لما له من أثرٍ ايجابي علي الصحة العامة للأطفال و توفير استخدام جرعات انسولين في غير محلها.