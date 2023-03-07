الدفاع الروسية: تحرير 90 عسكريا من مناطق سيطرة كييف نتيجة المفاوضات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحرير 90 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، جراء مفاوضات جرت مع الجانب الأوكراني.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، أنه نتيجة لعملية التفاوض، أعيد 90 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، مشيرة إلى أن جنود الجيش الروسي في الأسر كانوا معرضين لخطر الموت.

وأكدت أنه سيتم نقل الجنود المحررين إلى موسكو، على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجو فضائية الروسية، حيث سيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة.

وكانت الدفاع الروسية، أعلنت الشهر المنصرم عن عودة 101 جندي روسي من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، نتيجة عملية مفاوضات جرت مع الجانب الأوكراني.