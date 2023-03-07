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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن صلاح: منتخبات سيدات اليد تعامل مثل الرجال في خطة الإعداد للبطولات

أيمن صلاح
أيمن صلاح

أكد أيمن صلاح، المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد، استعدادات منتخبات السيدات للمشاركة في البطولات المقبلة.

وقال “صلاح”، في تصريحات ببرنامج “كاونتر أتاك” مع محمد يوسف عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، "لأول مرة يتم معاملة منتخبات السيدات مثل الرجال في خطة الإعداد للبطولات في الأسابيع الدولية، وكانت البداية الأسبوع الماضي، حيث لعب منتخب السيدات مباراتين وديتين في مصر مع منتخب أنجولا، ومعروف أن منتخب أنجولا هو بطل إفريقيا لسنوات، كما لعب منتخب الشابات مواليد 2004 مباراتين وديتين في مصر مع منتخب الدنمارك وصيف بطل العالم، وكذلك شارك الجهاز الفني للمنتخب واللاعبات في حصتين تدريبيتين مشتركتين مع الجهاز الفني ولاعبات الدنمارك".

وأوضح "هدفنا كسر حاجز الخوف والرهبة أمام المنتخبات الكبيرة، كل ذلك لن يحدث إلا من خلال مباريات ودية قوية مع المنتخبات المصنفة".

وقال صلاح: "خلال الأسبوع الدولي المقبل في الفترة من 3 إلى 12 أبريل، ستقام دورة ثلاثية في مصر يشارك بها منتخب السيدات بحضور منتخبي سيدات الكاميرون والكونغو صاحبي المركزين الثاني والثالث في إفريقيا، كما يلعب منتخب الشابات في نفس الفترة مباراتين مع منتخب أنجولا للشابات، وذلك في إطار رفع المستوى الفني لمنتخبات السيدات".

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