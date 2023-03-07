المدير الفني لناشئي كرة القدم بالأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك.. والدوري هدفنا

عبر علاء عبده، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز على الزمالك في ملعبه بميت عقبة، بهدفين مقابل هدف في ديربي بطولة الجمهورية، واقتراب الأهلي من حصد لقب البطولة.

وقال عبده إن فريقه قدم مباراة مميزة منذ البداية، واستطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق محمد عبد الله، وكانت لديه أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثانٍ خلال الشوط الأول.

وأشار عبده إلى أن فريقه واصل تفوقه على الزمالك في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق عمرو خالد بيبو، وبسبب خطأ دفاعي تمكن الزمالك من تسجيل هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وأشاد عبده بالأداء القوي الذي قدمه لاعبو الفريق على مدار الموسم، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسئولية وفعلوا كل شيء من أجل التتويج بلقب الدوري، وأنهم يستحقون الفوز بالبطولة.