نقل البرلمان: ربط المدن الجديدة بخطوط المترو يشجع المواطنين على الانتقال لها

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن ما حققته مصر في إنجازات في قطاع النقل بشكل عام وفى السكة الحديد ومترو الأنفاق بشكل خاص، يعد طفرة غير مسبوقة تدفع البلاد في طريق التنمية المستدامة، مشيرا إلى ما تشهده البلاد من مشروعات خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة وهو ما يساعد في تسيير حركة البضائع والخدمات والأفراد وتوفير بيئة جيدة من التكامل الانتاجى والاقتصادى.

وأضاف قرقر في تصريحات له اليوم: “يحسب للرئيس السيسي هذه الطفرة في قطاع النقل بمختلف محاوره”، مثمنا التطوير الذى تشهده محاور الطرق وتحديث وسائل النقل بما يتماشى مع التغييرات المناخية من خلال الاعتماد على الوقود الأخضر عبر مبادرة “ نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية”.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أيضا التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حالياً إلي حوالي 10 آلاف كيلومتر تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، وبالإضافة لرفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن عائد ذلك التطوير ليس علي منظومة النقل فقط، بل يعود علي باقي القطاعات بالدولة، في اختصار الوقت والمسافة والوقود، والتوسع في مختلف أشكال التنمية في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وغيرها.

ودعا وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلي الإسراع في ربط المدن الجديدة بخطوط المترو والقطار الكهربائى، لأن ذلك من شأنه تشجيع المواطنين علي الانتقال لتلك المدن الجديدة وتخفيف الزحام في المناطق المكتظة بالسكان.

وتابع: أيضا هذه الوفرة في وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة يشجع المواطنين علي استخدامها بدلا من سياراتهم الخاصة التى تستهلك وقود وتضر بالبيئة



يذكر أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شارك اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار "السرعة الفائقة السككية السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضى"، بحضور المهندس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية الشقيقة ، وكريستوف ميمينسكي رئيس الاتحاد الدولى للسكك الحديدية، وفرانسوا دافين – المدير العام للاتحاد الدولى للسكك الحديدية.