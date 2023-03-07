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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: يوم الشهيد يذكرنا بانتصارات تدرسها كبرى أكاديميات العالم

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة إيرين سعيد

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق بعد غد الخميس التاسع من مارس.

وقالت "سعيد" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه لولا تضحيات شهداء مصر العظماء لما نعمنا بالسلام والأمان والاستقرار، فبدون أرواحهم الطاهرة وأمانتهم وإخلاصهم في عملهم.. لكان حال مصر مثل حال بلدان كثيرة منهوبة ومسروقة ومغتصبة، ولكنا غرباء على أراضينا".

وأضافت النائبة، أن شهداء مصر فخر لعائلاتهم ولنا جميعًا، ولن ننسى أبدًا بطولاتهم وتضحياتهم الذي سجلها التاريخ بحروف من نور، ويتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، مشيدة بحرص الرئيس السيسي الدائم على تكريم أسرهم كل عام، وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر لا تنسى أبنائها المخلصين.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الاحتفال بـ"يوم الشهيد" كل عام يجعلنا نستنشق رائحة الدماء الذكية التي ارتوت بها أرض الوطن، ويذكرنا أيضًا بانتصارات قهرنا فيها قوات ظنت أنها لا تقهر وانتصارات تدرسها كبرى أكاديميات العالم.

القوات المسلحة الرئيس السيسي مجلس النواب الصحة الداخلية البرلمان

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