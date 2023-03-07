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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

استقرار أسعار الحديد بختام تعاملات اليوم.. وتوقعات بالهبوط قريبا

أسعار الحديد
أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد  الثلاثاء، استقرار نسبيا في ختام التعاملات متأثرة بعدد من العوامل، وتختلف أسعار الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة له، وحسب الجودة التي تنتجها الشركة، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه كالتالي:

  • سعر حديد عز أرض المصنع 29.285 جنيها
  • سعر شركة حديد المصريين 29.200 جنيه للطن بارتفاع 1.350 جنيها.
  • سعر طن حديد السويس اليوم 29.200 جنيه بارتفاع 1.350 جنيها
  • سعر طن حديد التسليح نحو 28.500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
  • سعر طن حديد العشري 25.500 جنيه للطن.
  • سجل سعر طن حديد المعادي 27.150 جنيها للطن.
  • سجل سعر حديد سرحان نحو 26.500 جنيه.
  • سجل سعر حديد المراكبي 28.500 جنيه للطن.
  • سجل سعر حديد بشاي 29.000 جنيه للطن.
  • سجل سعر حديد الجارحي 27.500 جنيه للطن.

 

الأسمنت يواصل التراجع .. أسعار مواد البناء في مصر اليوم

الأسمنت يتراجع .. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 3 مارس 2023

 

 

توقع محب شفيق، عضو شعبة مواد البناء، هبوط الأسعار خلال الفترة المقبلة نظراً لثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

برلمانى يطالب بوضع آليات جديدة لتخصيص أراضى للاستثمار العقارى ومواجهة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

الحديد اسعار الحديد ارتفاع أسعار الحديد ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق سعر طن حديد السويس

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