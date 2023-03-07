استقرار أسعار الحديد بختام تعاملات اليوم.. وتوقعات بالهبوط قريبا

شهدت أسعار الحديد الثلاثاء، استقرار نسبيا في ختام التعاملات متأثرة بعدد من العوامل، وتختلف أسعار الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة له، وحسب الجودة التي تنتجها الشركة، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه كالتالي:

سعر حديد عز أرض المصنع 29.285 جنيها

سعر شركة حديد المصريين 29.200 جنيه للطن بارتفاع 1.350 جنيها.

سعر طن حديد السويس اليوم 29.200 جنيه بارتفاع 1.350 جنيها

سعر طن حديد التسليح نحو 28.500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 25.500 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد المعادي 27.150 جنيها للطن.

سجل سعر حديد سرحان نحو 26.500 جنيه.

سجل سعر حديد المراكبي 28.500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي 29.000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الجارحي 27.500 جنيه للطن.

توقع محب شفيق، عضو شعبة مواد البناء، هبوط الأسعار خلال الفترة المقبلة نظراً لثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.