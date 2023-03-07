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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يكشف كواليس سفر بعثة الأهلى لجنوب إفريقيا وموقف المصابين

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

أعلن الاعلامي مهيب عبد الهادي ، قرار كولر بشان أحمد عبد القادر وعمرو السولية .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر :" كولر يقرر أصطحاب خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر وعمرو السولية لرحلة جنوب افريقيا والكاميرون .. وطبيب الفريق يحدد موقف سفر حسين الشحات صباح الغد ".


وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر: "فوز هام جدا للأهلي علي المقاولون العرب بصرف النظر عن الأداء.. صن داونز مباراة صعبة لكنها ليست مستحيلة".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الفوز عزز به الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 32 في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأحرز معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول من خلال ركلة جزاء، ويعتبر الهدف الأسرع للأهلي في الدوري هذا الموسم.

وتمكن اللاعب التونسي من الوصول لهدفه رقم 30 في الدوري الممتاز، متساويا مع النيجيري جونيور أجايي ومؤمن زكريا وعلاء ميهوب لاعبو الأحمر السابقين، كما عزز الدولي التونسي رقمه كهداف تاريخي للمدافعين في تاريخ مشاركات الأهلي بالبطولة.

وسجل الهدف الثاني للأهلي لاعب المقاولون العرب فاروق كابوري في الدقيقة 21 من زمن المباراة بعد كرة طولية من مروان ويقابلها محمد هاني وينطلق بالكرة ويصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتصطدم في مدافع المقاولون وتهز شباك الذئاب.

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