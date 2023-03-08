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رئيس التحرير
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جامعة حلوان تعلن إطلاقها مسابقة tripl s لطلاب الهندسة.. والطلاب: تربطنا بسوق العمل وتطور التعليم الهندسي

كلية الهندسة
كلية الهندسة
  • جامعة حلوان تعلن عن اطلاقها مسابقة tripl s لطلاب الهندسة 
  • طالب بهندسة المطرية : مسابقة tripl s تربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي 
  • الدكتور محمد حلمي : مسابقة tripl s تعمل على تطوير التعليم الهندسي 

 

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاقها العديد من المسابقات العلمية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ لربط الطلاب بالحياة العملية .  

و تستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة  فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر" وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية  .  
 

ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية، ومنسق المسابقة.

وصرح الدكتور محمد حلمي بكلية هندسة المطرية و المشرف علي triple s ان فكرة المسابقة تحاكي المسابقات العالمية فى مجال الهندسة وتساهم فى تطوير التعليم والبحث العلمي، وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم بالإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة لإخراج أفضل واقوى المشاريع الممكنة التى يتم تصميمها وتنفيذها ودعم الابتكار، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وأيضا العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع.

ويعد هذا العام هو العام السادس للمسابقة ونتيجة لنجاحها ستكون المسابقة في موسمها السادس منافسة بين مختلف جامعات مصر لتبادل المعرفة والثقافات بين طلاب الجامعات فى منافسة حضارية .

وكشفت الطالب يوسف بهندسة المطرية ان المسابقة تعد  هي الأولي من نوعها في الجامعات الحكومية، وهذا العام يشترك بها عدد كبير من المشاريع من كافة أنحاء الجمهورية، وتدفع هذه المسابقة الطلاب على البحث العلمي وربط الدراسة النظرية بمجالات وسوق العمل.

وتتكون المسابقة من أربع فئات، تأتي الأولي وهي أهمهم و أشهرهم تحت اسم "spaghetti competition " وفكرة المسابقة هي عمل كباري وجسور من المكرونة على هيئة أشكال هندسية بوزن يتراوح من ١-٢ كجم للكوبري ويتحمل أوزان تصل إلي 100 كجم ويتم ربط بين المكرونة بمواد لاصقة بحيث تكون تصميم الكوبري جيدا، ويعد الفريق صاحب الكوبري القادر على تحمل أوزان ثقيلة هو الفائز بالمسابقة.

والثانية EPD "Egg protection devices" وتعد هندسة المطرية أول كلية حكومية في مصر تنفذها لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة وفكرة المسابقة هي "تنفيذ محاكاة لمنشأ عسكري يحتوي على متفجرات وذخيرة بغرض حمايته من اي هجمات خارجية، ونعبر عن المنشأ بفريم خرساني على شكل حرف يو بأبعاده محددة، كما نعبر عن الذخيرة ببيضة لأنها جسم هش وحساس ونضرب الفريم الخرساني ببار حديد وزنه 8 كجم، ويضرب الفريم من ارتفاعات مختلفة تبدأ من نصف متر حتى 3 أمتار، وأكبر فريم يتحمل أكبر عدد من الضربات دون أن ينهار يكون الفائز".


أما مسابقة general competition 
هي مسابقة خاصة لجميع الطلبة بمختلف أقسامها ( الهندسة المدنية و المعمارية و الميكانيكية) وأيضاً تعد من أكبر المسابقات الإنشائية الى تظهر مدى التميز والإبداع والقدرة على حل مشاكل موجودة على أرض الواقع وابتكار مشاريع مختلفة بحيث يقدم الطلاب فكره لمشروع يمكن تنفيذه لحل مشكلة او تطوير مشروع موجود في الواقع و تهدف هذه المسابقة إلى  محاولة الاستفادة من المشاريع المقدمة في تنميه المشروعات القومية للدولة وتظهر هذه  المسابقة بشكل كبير قدرة الطالب على الابتكار والتطوير من البيئة المحيطة من الناحية الهندسية.


‏" earthquake competition " هي المسابقة الرابعة عبارة عن المنشآت لمقاومة الزلازل والانهيارات من المكرونة الاسباجيتي بأبعاد وأدوار محددة من قبل الأساتذة المشرفين.


و تم إضافة مسابقة خامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية وهي مسابقة landscape design وهي عبارة عن تطوير للمساحات الخارجية في الكلية لمواكبة التطورات الأخيرة في الهندسة المعمارية في مصر.
 

وكشفت جامعة حلوان أنه من المقرر ان تطلق المسابقة في شهر مايو ٢٠٢٣ . 

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