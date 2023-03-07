أول مصري يكمل سباقات الماراثون العالمية الـ6 بطوكيو يكشف تفاصيل الإنجاز

كشف محمد طه ، أول مصري يكمل سباقات الماراثون العالمية الـ6 بطوكيو، عن تفاصيل التحضير لهذا الماراثون العالمي، والذي شارك فيه منذ عام 2016 لـ يستكمله و يختتمه بماراثون طوكيو 2023.

وقال طه ، خلال مداخلة هاتفية عبر تقنية زووم من طوكيو ، مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم الثلاثاء ، إن الماراثون الدولية الـ 6، جاء 3 منهم في أمريكا و3 آخرون بلندن وبرلين وطوكيو، وهم من أكبر بطولات الماراثون في العالم، وأن عدد المشاركين كبير ويشارك فيه العديد من الوزارات والجهات المسئولة، ويكون بالنسبة لكل دولة حدث رياضي يشاهده ويتابعه العديد، ونظرًا لأهمية الحدث كان لكل ماراثون رقم تأهيلي لاختبار الأفضل بين المشاركين.

وأضاف :" الرحلة كلها كانت جميلة وتعلم منها الكثير، والرياضة حسنت مني كتير وخلت في صبر ومثابرة وتحمل للمسئولية، الرياضة ليها مميزات كثيرة في حياتي وضبط مواعيد نومي، علمتني إزاي أقسم يومي وأستفيد بوقتي، فرقت معايا في شخصيتي وتكوين قراري وحاجات كتير".

وتابع :" سعيد جدا أني خلصت الـ6 ماراثون وكمان برقم قوي، ومصر دلوقتي بقا ليها ترتيب وموجودة ضمن الدول اللي خلصت الـ6 ماراثون الكبار، اليوم كان كويس وإنجاز كبير لمصر، يخرج من عندها أول مصري ومصرية يرفعوا علم مصر هناك بعدما اجتازوا الستة ماراثون العالمية بطوكيو".

25 ماراثون من 2013 حتى الأن

واختتم طه ، تصريحاته قائلا :" أعمل مهندسًا، وبدأت الرياضة منذ أن كان يبلغ 12 عامًا، وبدأها بألعاب القوة ثم المسافات الطويلة والتي نالت إعجابه وقرر أن يستمر فيها، " مشيرا الى أنه من أول 2013 الى الان شاركت فى أكثر من 25 ماراثون، أول ماراثون كان في 2016، بدأت أحب المسافة والمارثون بصفة عامة، وكان أول ماراثون دولي في بيروت بعدين روحت إسطنبول، المكسيك، أمريكا.