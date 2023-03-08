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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|«البحوث الفلكية» يهاجم خبراء الأبراج: علم زائف.. وعميدة بنات عين شمس تحذر من صفحات تحمل اسم الكلية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نقدم موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بعد تحويلها الكترونيا.. نصائح مهمة للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة 2023
قالت الدكتور أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، إن قرار ارسال نتيجة الثانوية العامة 2023 الكترونيا  يحمى الطالب من عدم اختراق نتيجته دون أستأذنه .

جامعة بني سويف .. افتتاح معرض الملابس السنوي بكلية علوم ذوي الاحتياجات
 نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات  الخاصة بجامعة بني سويف  معرض الملابس السنوي المجاني ضمن فعاليات الأسبوع البيئي، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،

البحوث الفلكية يهاجم خبراء الأبراج: علم زائف
هاجم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جميع من يشغلون بالهم ويقوموا بالنصب تحت مسمي التنجيم ومعرفة الأبراج وتحديد الشخصية من خلال حركة النجوم والكواكب، كما نفي إمكانية أن تكون حركة الكواكب متسببة في تحديد مصير الشخص وسلوكه وطباعة.

سياسة واقتصاد القاهرة: تخفيض ساعات المحاضرات لساعة واحدة خلال شهر رمضان
أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة ، عن نظام الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى خلال شهر رمضان .

صيدلة حلوان: لن نلجأ للمحاضرات أونلاين خلال شهر رمضان
كشفت  جامعة حلوان، مواعيد المحاضرات بكليات الجامعة خلال شهر رمضان وانتظام عملية الحضور بالجامعة وامتحانات الميد تيرم .

عميدة بنات عين شمس تحذر من صفحات تحمل اسم الكلية.. تعرف عليها
نفت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس  وجود صفحات أخرى لها، غير صفحتها الرسمية، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أي إعلانات في أي صفحات تحمل اسمها.

 

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