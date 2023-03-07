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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سايبين الترجي يرجع للمباراة.. إبراهيم فايق يعلق على هدف الفريق التونسي بمرمى الزمالك

صدى البلد

علق الاعلامي ابراهيم فايق على هدف الترجي الاول في الزمالك .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر :" ليه يا جماعة.. من بداية الشوط التاني سايبين الترجي يرجع الماتش لحد ما سجل هدف.. ليه ؟!! ".

أحرز الترجى التونسي هدف التقليص أمام الزمالك  في المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد برج العرب بدوري أبطال إفريقيا .

وجاء هدف الترجى عن طريق رياض بن عياد من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وسجل سيف فاروق جعفر هدف الزمالك الأول من تسديدة ارتطمت بمدافع الترجى وسكنت الشباك ثم أضاف زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وحاول لاعبو الترجي إعادة ترتيب الصفوف بشكل سريع داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف المبكر لصالح الزمالك.

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