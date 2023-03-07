أخبار الحوادث.. المشدد للمتهمين بقتل موظف الشرقية.. النائب العام يصدر قرارا في حادث اصطدام قطار قليوب

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المشدد 15 و10 سنوات لـ 5 متهمين بقتل موظف بالمحليات بالشرقية..شاهد



أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بمعاقبة المتهمين بقتل موظف بالمحليات، خلال مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وذلك من الأول إلى الرابع بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة 10 سنوات.

الأرباح عايزة دلع.. أنوش: مكسبتش غير 30 ألف بس



اعترفت انوش خلال التحقيقات في القضية المتهمة فيها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، باعترافات تفصيلية مفاجئة عن نشرها مقاطع فيديو خادشة عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

النائب العام يصدر قرارا عاجلا في حادث اصطدام قطار قليوب



قطار قليوب.. النائب العام يأمر بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.