روسيا تعلق على وصف رئيس بيلاروس لـ زيلينسكي بألفاظ غير لائقة

قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، إن قسوة تصريحات رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، عن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دليل على أن سياسة مينسك تجاه كييف قد تخضع للتغييرات .

وكتب سلوتسكي عبر “تليجرام”: "تشدد موقف الزعيم البيلاروسي دليل واضح على أن سياسة مينسك تجاه نظام كييف قد تخضع لتغييرات خطيرة. قد لا يحبهم كل من زيلينسكي وأسياده في الخارج".

وأشار إلى أنه "وصف لوكاشينكو، الرئيس الأوكراني ثلاث مرات متتالية بالكلمة التي مرادفاتها الصحيحة سياسياً هي شخص “غير مهم" و"وغد" و"حثالة" وما شابه”.

في وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو إنه يعتبر زيلينسكي “حثالة"، لأنه كان على علم بالتحضير لعملية تخريب في مطار بالقرب من مينسك.

وأعرب لوكاشينكو، عن ثقته في أن مثل هذه العمليات لا تتم دون موافقة الإدارة.

وعلق المتحدث وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، على تصريحات رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إن كييف تترك تصريح الزعيم البيلاروسي دون إجابة.

وكتب نيكولينكو: "سمح ألكسندر لوكاشينكو لنفسه أيضًا بشن هجوم شخصي وقح على رئيس أوكرانيا. سنترك هذا الفعل دون إجابة”.