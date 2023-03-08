القومي للمرأة: جهود كبيرة من الدولة لمواجهة العنف السيبراني .. فيديو

استعرضت الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة، جهود الدولة المصرية لمواجهة العنف السيبراني لحماية الفتيات والمواطنين من تلك الخطر الداهم الذي أصبح منتشر في جميع المجتمعات.

وأضافت "سهام جبريل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث الأخبار" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، ان هناك جهود كبيرة جدا من الدولة لمواجهة العنف السيبراني خاصة بعد ظهور كثير من الظواهر والرسائل المزعجة التى كانت تتضرر منها الفتيات والسيدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت سهام جبريل، أن هناك ضغوطات من أجل وضع قوانين تحكم العنف السيبراني والظواهر التي تتضرر منها الفتيات والسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي حتي يتم القضاء عليها ويتم حماية الفتيات من العنف الذي يتعرضن له.