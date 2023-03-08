أخبار التوك شو: اللقطات الأولى لخروج قطار قليوب عن مساره .. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



عاجل| اللقطات الأولى لخروج قطار قليوب عن مساره.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، اللقطات الأولى لخروج قطار منوف - قليوب عن مساره.



أسامة ربيع: نقوم بتطوير الأسطول البحري لخدمة حركة الملاحة بقناة السويس.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تدشين القاطرة نبيل الهلالي أحد بنود التسوية مع شركة إيفرجرين.



أحمد موسى: التحفظ على سائق قطار قليوب

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن التحفظ على سائق قطار قليوب.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: “بناء على تصريحات خاصة لنا من مصدر أمني تم التحفظ على سائق قطار قليوب”، نافيا وفاة السائق.



برلماني: مبادرة 100 مليون صحة نجحت في حل المشكلات المزمنة بالقطاع الصحي

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مبادرة 100 مليون صحة نجحت في حل المشكلات المزمنة في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة أصبحت أحد الأسلحة التي تم استحداثها في هذا القطاع خلال الأعوام الأخيرة القريبة.



وزيرة الهجرة تحسم الجدل بشأن الاستقطاع من أموال المصريين بالخارج.. فيديو

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه لا نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية.



حادث تصادم قطار قليوب.. خروج 8 مصابين من المستشفى

قال الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن هناك 23 مصابا ووفاة اثنين في حادث تصادم قطار قليوب.



حادث قطار قليوب.. برلماني: خروج 4 مصابين من المستشفى بعد تلقي العلاج|فيديو

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من موقع حادث قطار قليوب، آخر تطورات حادث قطار قليوب منوف.



سمير فرج: زيارة وزير الدفاع الأمريكي للعراق مفاجأة للجميع

أكد اللواء سمير فرج المفكر الإٍستراتيجي، أن هناك أخبار تمر علينا مرور الكرام ولا أحد يلتفت إليها رغم تأثيرها الكبير علينا، متابعا أن هذه الأيام يزور المنطقة وزير الدفاع الأمريكي الشرق الأوسط لزيارة مصر والأردن وإسرائيل وتفاجأنا جميعا بزيارته للعراق أيضا.



البنك الأهلي: طورنا 15 مبنى تراثي ووزارة الآثار شريك أساسي

أكد الدكتور أشرف البكري، رئيس المشروعات بالبنك الأهلي المصري، أن فرع البنك الأهلي في شارع شريف واحد من أعرق المباني ويرجع تاريخ إنشاءه لنفس تاريخ إنطلاق البنك.



بشرى.. تحرك من القومي للأجور بشان مرتبات القطاع الخاص..فيديو

علق عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، على حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



قوات الاحتلال تقتحم "الأقصى" بـ20 آلية عسكرية و220 جنديا .. فيديو

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 6 فلسطينيين، وأكثر من 10 إصابات، خلال عملية الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية.



انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن هناك تقلبات كثيرة في سوق الذهب خلال الشهر الحالي، معقبا "الشهر الحالي سيشهد المزيد من التغيرات في سعر الذهب".



الأسوأ في التاريخ.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر غدا والبحوث الفلكية يرد

حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، من وقوع زلزال مدمر غدا الأربعاء، دون تحديد تفاصيل حول موقع الزلزال المتوقع.

