عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيفخر بها مانديلا.. برلمان جنوب أفريقيا يصوّت بخفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

برلمان جنوب أفريقيا
برلمان جنوب أفريقيا

صوّت البرلمان في جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، بالإيجاب على قرار خفض العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأصدر حزب الحرية الوطني في جنوب أفريقيا، الذي قدم مشروع القرار للبرلمان، بيانا بعد قرار التصويد، قائلا: "إن هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، الراحل نيلسون مانديلا.

وأضاف البيان أن هذه لحظة سيفخر بها نيلسون مانديلا الذي قال دائما إن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين.

كما شكر الحزب الأحزاب الأخرى، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على التصويت لصالح القرار، مشيرا إلى أنه لقد تم إقامة دولة إسرائيل من خلال تهجير الفلسطينيين وقتلهم، ولإحكام قبضتهم على السلطة، أقاموا نظام الفصل العنصري للسيطرة على الفلسطينيين وإدارتهم.

إصابات وحالات اختناق.. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم "الأقصى" بـ20 آلية عسكرية و220 جنديا .. فيديو

وتابع: "بصفتنا مواطنين في جنوب أفريقيا، فإننا نرفض الوقوف مكتوفي الأيدي بينما ترتكب جريمة الفصل العنصري مرة أخرى".

وتدعم جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية منذ إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي في عام 1995، بعد عام على انتهاء نظام الفصل العنصري.

وكانت قد خفضت جنوب أفريقيا تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب عام 2019 وسحبت سفيرها، بسبب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين.

جنوب افريقيا خفض العلاقات الدبلوماسية الاحتلال الاسرائيلي الانتهاكات الإسرائيلية إفريقيا الفلسطينيين برلمان جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

عاجل| اللقطات الأولى لخروج قطار قليوب عن مساره.. فيديو

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

موضوعات متعلقة

إصابات وحالات اختناق.. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم "الأقصى" بـ20 آلية عسكرية و220 جنديا .. فيديو

بعد أحداث جنين.. الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعمليات انتقامية في الضفة وقطاع غزة

مسيرات في قطاع غزة تنديدًا بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بجنين

قيادي في حركة فتح: قتل الفلسطينيين والتطهير العرقي هدف الاحتلال.. فيديو

فتح: مجزرة الاحتلال الاسرائيلي في جنين لن تزيدنا إلا تمسكا بثوابتنا الوطنية

الخارجية الأردنية: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على جنين يؤدي إلى مزيد من التدهور

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين خلال اقتحام جنين

ترشيحاتنا

المملكة ملتزمة بدعم اليمن.. ولي العهد السعودي يجتمع مع «العليمي»

عقب فوز الزمالك علي الترجي.. فيريرا يهدي النصر للمستشار مرتضى ونجله

تشيلسي يصعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على دورتموند

سيولة مالية| شوبير يعلن نبأ سارًا لجماهير الزمالك.. وإمام عاشور كلمة السر

أشعلوا النيران.. مظاهرات رجال الإطفاء في بلجيكا بسبب نقص الموظفين

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. طليقة الفيشاوى تثير ضجة بإطلالتها

يضعف الجسم ويضر القلب.. أطعمة تعالج نقص البوتاسيوم

منى زكي وطارق لطفي ومحمد سعد.. نجوم السينما يعتمدون الـ15 حلقة في دراما رمضان

ولو بكمية قليلة.. الممنوعون من الياميش في رمضان

فيديو

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

زلزال مدمر قادم وهذا دليلي.. فرانك هوجربيتس يتحدى الجميع بتغريدة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ