سيفخر بها مانديلا.. برلمان جنوب أفريقيا يصوّت بخفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

صوّت البرلمان في جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، بالإيجاب على قرار خفض العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأصدر حزب الحرية الوطني في جنوب أفريقيا، الذي قدم مشروع القرار للبرلمان، بيانا بعد قرار التصويد، قائلا: "إن هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، الراحل نيلسون مانديلا.

وأضاف البيان أن هذه لحظة سيفخر بها نيلسون مانديلا الذي قال دائما إن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين.

كما شكر الحزب الأحزاب الأخرى، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على التصويت لصالح القرار، مشيرا إلى أنه لقد تم إقامة دولة إسرائيل من خلال تهجير الفلسطينيين وقتلهم، ولإحكام قبضتهم على السلطة، أقاموا نظام الفصل العنصري للسيطرة على الفلسطينيين وإدارتهم.

وتابع: "بصفتنا مواطنين في جنوب أفريقيا، فإننا نرفض الوقوف مكتوفي الأيدي بينما ترتكب جريمة الفصل العنصري مرة أخرى".

وتدعم جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية منذ إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي في عام 1995، بعد عام على انتهاء نظام الفصل العنصري.

وكانت قد خفضت جنوب أفريقيا تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب عام 2019 وسحبت سفيرها، بسبب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين.