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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإداري يؤجل دعوى باحثة بكلية الزراعة لإلغاء شطب رسالتها لاتهامها المشرف بالتحرش

صدى البلد

 

قررت المحكمة الادارية للتعليم ، برئاسة المستشار محمد حلمي البرعي ، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الباحثة ا.ع ضد إحدي الجامعات ، تطالب بإلغاء قرار شطب رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة بناء على طلب المشرف الدكتور بكلية الزراعة إحدي الجامعات ، لجلسة ٤ إبريل المقبل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لحين تقديم الجامعة صورة رسمية من كافة التحقيقات التي تمت في واقعة التحرش من المشرف الدكتور بكلية الزراعة ، إحدي الجامعات بالباحثة والصادر بشأنها قرار رئيس الجامعة رقم ١٤٦٥ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٩ .

وكان محمد حامد سالم المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الباحثة أ.ع قد سبق وأن أقام الدعوى رقم ٤٢٩٦ لسنة ٦٩ ق طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجامعة المذكورة ، المؤرخ ٨ أكتوبر ٢٠١٩ بشأن شطب رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة بناء على طلب المشرف الدكتور بكلية الزراعة ، وبطلب تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة على ألا يكون من بين أعضاءها المشرف .

المحكمة الإدارية الجامعات

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